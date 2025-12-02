Boje koje odlično stoje punijim ženama - ističu ono što treba, a skrivaju što treba sakriti

TOPLE ZEMLJANE NIJANSE KOJE DODAJU DUBINU Boje poput kamel, hrđavo crvene, maslinaste ili zrelih tonova terakote iznimno su skladne s oblinama. Čokoladno smeđa jedna je od hit boja jeseni i zime, a atraktivna je i kao adut nešto punije siluete. | Foto: ASOS