Boje koje odlično stoje punijim ženama - ističu ono što treba, a skrivaju što treba sakriti

Kada se govori o boji i silueti, njihov odnos može naglasiti neke detalje, ali i ublažiti obline te figuri dati elegantan dojam. Boje su zapravo alat koji oblikuje percepciju volumena, proporcija i elegancije
Kolorit ima izvanrednu moć u oblikovanju dojma, naglašavanju kontura i stvaranju harmonije na tijelu. Kod punijih figura, određene nijanse nisu samo laskave te postaju saveznik samopouzdanja, ističu ljepotu linije i stvaraju vizualnu ravnotežu.
DRAGOCJENI TONOVI ZA ELEGANCIJU
Dragocjeni, zasićeni tonovi, poput rubin crvene, djeluju poput tekućeg baršuna preko oblina. Tamniji, dublji tonovi vizualno sužavaju figuru, ali još važnije, dodaju joj dubinu i raskoš.
TOPLE ZEMLJANE NIJANSE KOJE DODAJU DUBINU
Boje poput kamel, hrđavo crvene, maslinaste ili zrelih tonova terakote iznimno su skladne s oblinama. Čokoladno smeđa jedna je od hit boja jeseni i zime, a atraktivna je i kao adut nešto punije siluete.
MONOKROMATSKA ELEGANCIJA KOJA PRODUŽUJE SILUETU
Nošenje jedne boje od glave do pete stvara produženu, neprekinutu liniju. Ovo je tehnika koja posebno dobro funkcionira na oblinama jer dodaje dozu dramatične elegancije.
DIVNI PASTELI Pastelne boje i obline savršeno funkcioniraju kad se biraju kvalitetne, strukturirane tkanine.
NEODOLJIVA BOJA ŠLJIVE Duboka šljiva i vibrantna ljubičasta vraćaju se među najpoželjnije nijanse. Ove boje imaju prirodnu luksuznu kvalitetu i stvaraju vizualnu dubinu.
MINT ZELENA Ove nijanse nose svježinu i modernost, a na oblinama djeluju iznenađujuće elegantno. Nisu klasično „sužavajuće“, što ih čini još moćnijima.
CHIC ŽUTE Jantarna i zlatno-neven žuta stvaraju prekrasan sjaj na punijoj figuri. Ove bogate tople nijanse ističu prirodnu toplinu tena, a na tijelu stvaraju efekt „zlatnog sata“.
MOĆ TAMNIH TONOVA Da, tamne boje vizualno sužavaju, ali njihova moć nije u skrivanju. Riječ je o strateškom korištenju: tamni paneli, bočni umetci ili kontrastni donji dijelovi mogu profinjeno uravnotežiti figuru.
I UZORCI SU SUPER Kod uzoraka veličina i ritam motiva su ključni. Floralni elementi daju vam na eleganciji i ženstvenosti.
