Bojim se rastave, ali i s kćeri sam u veoma lošim odnosima

Poštovani Mevludine,

unazad pet godina imam velikih problema u braku. Vidite li rastavu? Zanima me je li kakva magija bačena na mene i moju obitelj budući da svakim danom sve ide na gore. S kćeri sam u lošim odnosima pa me zanima i kako će to na kraju završiti te što mi je dalje činiti. Izgubila sam volju za svime te ne znam više izlaz iz ove nemoguće situacije. Stoga vas i molim pomoć i savjet. Hvala.

šifra: KT

Odgovor:

Draga gospođo, vi ste popriličan paničar i sve vidite crno pa zato i brzo gubite volju i nadu za životom. Nekad ste bili optimističniji i stabilniji, sada sve nešto umišljate. Vi jeste vrijedni i temeljiti te vrlo predani. Muž vam je poprilično pozitivan, voli raditi, malo je vise opušten i nije toliki paničar. Postoje problemi, no vidim ljubav i dobar brak. Nešto biste htjeli mijenjati, ali ja vam ne vidim neku bolju osobu. Trebali biste malo sa sobom raščistiti neke stvari, odlučiti što želite i smiriti se. Kći vas oboje voli. Istina je da vam s vremena na vrijeme sve malo zastane, ali to je zato što niste dovoljno uporni, malo pozitivnije gledajte na stvari.

Mnogo toga biste željeli, a ni suprug ni vi se ne trudite da to i ostvarite. Vidim da mu je stalo do vas i braka i da želi da ostanete zajedno. Vidim da će biti bolje. Kći će vam biti intelektualka, sve će joj ići od ruke, bit ćete s njom zadovoljni. Vidim joj visoko obrazovanje, brak i djecu te uspjeh. U braku proživljavate krizu, ali vidim da ćete se uklopiti i krenuti boljim putem, čeka vas napredak na mnogim poljima, osobito tijekom iduće godine. Za dvije godine ćete biti mnogo zadovoljniji nego danas. Nikakve bolesti i veće neprilike nisu pred vama. Stoga se malo smirite i spustite tenzije. Netko vas je dobro prevario, lagao vam da imate magiju, a to naprosto nije istina. Zajedničkim snagama, razgovorom i kompromisom prevladat ćete trenutnu situaciju. Sretno.