Bojnica Melita: Naše pilote učim zanatu i ganjam titulu misice

Radno mjesto časnice Melite Boltužić je učionica, i to ne bilo kakva. Naime, puna je dijelova motora raznih aviona. Ova rođena Siščanka tvrdi nam da i u pola noći zna nabrojiti sve dijelove u tančine. Ispred ove energične nastavnice sjede i uče srednjoškolci, kao i piloti, a svima njima ona je već deset godina autoritet barem što se nastavničkog zvanja tiče. Ukupno drži nastavu iz pet predmeta, a uz još jednu kolegicu jedina je žena koju ćete sresti kao nastavnicu u Središtu za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva "Rudolf Perešin" u zemuničkoj vojarni.

- Trenutačno sam na Zlinu, to je letjelica za početnu obuku, i na tom držim predavanja o upravljivosti, konstrukciji te motoru. I sve znam o tom - uz osmijeh nas upoznaje Melita kako izgleda njen radni dan u učionici.

Avione su svi vidjeli, ali samo njihovo srce, motor, najčešće vide oni kojima je letenje profesionalni odabir. Zanimljivo, časnica nema pilotsku dozvolu.

- Mene djeca pitaju: 'Znaš li ti, mama, letjeti?'. Kažem im da ne letim, ali kao nastavnica predajem teoriju svojim učenicima. Prošla sam i simulatore, teoriju znam, ali ne letim - kazuje nam Melita, koja je uz vojnu karijeru uspostavila i izniman obiteljski život. Naime, majka je šestero djece, od koje najstarije ima 13, a najmlađi su jednoipolgodišnji blizanci.

U obitelji Boltužić nema baka servisa ni pomoći sa strane. Prije više od desetljeća doselili su se u Zadar, za Melitinim poslom, te ostali na dalmatinskom tlu, potpuno oslonjeni na vlastite snage, a radila je doslovno cijelu trudnoću.

- Prvo i osnovno, stvarno imam sreću da nisu boležljivi, a suprug nije vojnik, tako da i tu ima prostora za naše obiteljske manevre vezane za to tko uskače s djecom - kazuje nam Melita, koja uz sav ovaj vrlo odgovoran posao, edukacije, pohađa doktorski studij u Zadru i stigla je do treće godine.

Energičnoj bivšoj plivačici s perajama posao je gušt, i to se vidi u svakoj njenoj rečenici i nastupu. No i ona priznaje da nije sve uvijek išlo glatko. Početak je bio težak. Recimo, pronaći pravu mjeru na predavanjima.

- Moram držati autoritet u učionici, ali moram i poticati kritičko razmišljanje, a to zapravo nije lako i tu se zaista trudim da svi budemo u plusu te da im prenosim znanje. Dolaze mi na preobuku i zrakoplovni tehničari. To je predavanje odraslima, i različito je od predavanja mlađoj populaciji - objašnjava nam bojnica Boltužić kako je s predavanja do predavanja bila sve iskusnija u nastupu prema učenicima, koji su vrlo zahtjevni.

Ne gubeći ni trenutak koncentracije, objašnjava nam da dan počinje ujutro bez iznimke u 6, dolazi na posao, a kako vojska ne trpi lošu formu, bavljenje sportom iznimno je važno.

- Što više vježbam, sve sam bolja. Sport mi je vrlo važan, a u tom duhu odgajam i djecu, i oni su vrlo dobri. Zapravo sam mišljenja da je sportski duh iznimno važan i za moju karijeru, za koju ne krijem da mislim kako imam još 15 godina da radim na njoj i napredujem - potpuno sigurna u sebe kazuje nam Melita, iako nam ne otkriva koji bi joj bio krajnji cilj.

Za djevojčicu iz Siska čiji su roditelji bili sudionici Domovinskog rata, ipak priznaje da je i ovom etapom svoje vojne karijere vrlo zadovoljna.

- Uvijek sam znala da sam htjela predavati, ali nisam znala da ću baš ovdje biti - kazuje dok zatvara učionicu te nam najavljuje kako za mjesec i pol sudjeluje u finalu Miss mama, koji će se održati u Šibeniku.

- Prijavila me kći, a ja sudjelujem kako bih pokazala da se može uskladiti mnogo toga u životu. Konkurencija je dobra i kvalitetna, a svaka finalistica zanimljiva je na svoj način.

- Moram istaknuti da mi je vjera iznimno važna, i da me mnogo puta održala - zaključuje ova kontinentalka, koja nikad nije rekla da je teško nego je tražila rješenje za sve prepreke koje su je putem snašle.