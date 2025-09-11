Loš san i niska energija povećavaju rizik od jutarnjih migrena, a stres i visoka energija rizik od večernjih glavobolja. Istraživanja pokazuju da vrijeme kada migrena nastane može otkriti njezin uzrok
Boli vas glava? Podmukli uzroci za jutarnje i večernje migrene koje uzimamo zdravo za gotovo
Glasna glazba, svijetli ekrani, jaki mirisi i oštra rasvjeta imaju zajedničku osobinu: svi oni mogu izazvati migrenski napad.
Ako patiš od migrena, znaš koliko je iscrpljujuće pokušavati otkriti što je točno potaknulo bol.
Što su znanstvenici otkrili
Novo istraživanje pokazuje da vrijeme kada migrena nastane može otkriti i njezin uzrok:
- Loš san povećava rizik jutarnjih migrena za 22%
- Niska energija dan ranije povećava rizik za 16%
- Stres i visoka razina energije tijekom dana povećavaju rizik popodnevnih i večernjih migrena za 17%
U istraživanju je sudjelovalo gotovo 500 ljudi u dobi od 7 do 84 godine, a pratili su kvalitetu sna pomoću uređaja sličnih pametnim satovima te vodili digitalne dnevnike o raspoloženju, energiji i stresu.
Ključna poruka je da dobar san nije važan samo za smanjenje rizika od jutarnjih migrena – on je temelj zdravlja mozga, kože, metabolizma i opće dobrobiti.
Savjeti za bolji san
Pripremi prostor za spavanje
Neka soba bude hladna i prozračna, koristi posteljinu u kojoj se osjećaš ugodno, razmisli o zvukovima za opuštanje i ograniči kasnonoćno 'skrolanje'.
Uključi magnezij
Magnezij je mineral koji dokazano poboljšava kvalitetu sna i potiče opuštanje živčanog sustava. Posebno može pomoći osobama sklonima popodnevnim ili večernjim glavoboljama.
Prati svoj san
Pametne narukvice i satovi mogu ti otkriti imaš li manjak REM faze ili nepravilan ritam spavanja – informacije koje pomažu u pronalasku boljih navika za odmor.
Zaključak
Loša kvaliteta sna povezana je s većim rizikom jutarnjih migrena, dok stres i preopterećenje najčešće stoje iza glavobolja kasnije tijekom dana.
Dobra vijest? Rad na smanjenju stresa i kvalitetan san idu ruku pod ruku – a oboje znače manje migrena.
