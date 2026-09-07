Bolje odustati: Ovo su znakovi da 'lovite' nekoga tko uopće nije zainteresiran za vas

NIKAD SE PRVI NE JAVLJAJU Uvijek ste vi ti koji šaljete prvu poruku, zovete ili se javljate putem društvenih mreža. Kada vas netko zaista želi imati u svom životu, potrudit će se održavati kontakt i neće uvijek čekati da napravite prvi korak. Ako svaki razgovor počinje samo zato što ste ga vi pokrenuli, to može biti znak upozorenja. Zdravi odnosi zahtijevaju trud s obje strane, a ako ga stalno ulažete samo vi, moguće je da druga osoba ne razmišlja o vama na isti način. | Foto: 123RF