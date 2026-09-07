Bolje odustati: Ovo su znakovi da 'lovite' nekoga tko uopće nije zainteresiran za vas

Ako imate osjećaj da sav trud ulažete vi, dok druga osoba jedva pokazuje interes, možda je vrijeme da stanete. Prepoznavanje znakova na vrijeme može vam pomoći da krenete dalje i energiju usmjerite prema zdravijim odnosima
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U nastavku pogledajte znakove da lovite nekog tko nije zainteresiran.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledajte znakove da lovite nekog tko nije zainteresiran. |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledajte znakove da lovite nekog tko nije zainteresiran.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
NIKAD SE PRVI NE JAVLJAJU Uvijek ste vi ti koji šaljete prvu poruku, zovete ili se javljate putem društvenih mreža. Kada vas netko zaista želi imati u svom životu, potrudit će se održavati kontakt i neće uvijek čekati da napravite prvi korak. Ako svaki razgovor počinje samo zato što ste ga vi pokrenuli, to može biti znak upozorenja. Zdravi odnosi zahtijevaju trud s obje strane, a ako ga stalno ulažete samo vi, moguće je da druga osoba ne razmišlja o vama na isti način.
| Foto: 123RF
VAŠI SE PLANOVI UVIJEK OTKAZUJU Svaki put kada pokušate nešto dogovoriti, njima se iznenada pojavi neki razlog zbog kojeg moraju otkazati. Povremeno otkazivanje planova sasvim je normalno, no ako se stalno ponavlja, pokazuje koliko im je zajedničko vrijeme zapravo važno. Ljudi uglavnom pronađu vremena za ono što im je bitno. Ako netko uporno izbjegava konkretne dogovore, možda je vrijeme da prestanete čekati osobu koja nije spremna posvetiti vam svoje vrijeme.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
SVE DRŽE NEJASNIM I NEDOREČENIM Kada pokušate razgovarati o tome kamo vaš odnos vodi, oni izbjegavaju odgovor ili brzo promijene temu. Njihovi su odgovori neodređeni pa nikada ne znate na čemu ste. Netko tko vas želi u svom životu uglavnom će biti otvoreniji o svojim osjećajima i namjerama. Zbunjenost nije uvijek znak tajanstvenosti – ponekad je upravo znak manjka interesa.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
JAVLJAJU SE SAMO KADA NJIMA ODGOVARA Možda vas se sjete tek kada im nešto treba ili im je dosadno. Ako vam se javljaju kasno navečer ili samo kada im propadnu drugi planovi, moguće je da vas vide kao rezervnu opciju. Biti nekome zgodan izbor nije isto što i biti njegov pravi izbor. Istinski interes znači da osoba želi provoditi vrijeme s vama, a ne samo kada joj to odgovara
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
RAZGOVORI DJELUJU JEDNOSTRANO Vi dijelite svoje misli, osjećaje i svakodnevne događaje, dok druga osoba gotovo uopće ne pokazuje zanimanje. Njeni su odgovori kratki i površni, a pitanja o vašem životu rijetko vam uzvraća. Razgovor bi trebao biti prirodna razmjena u kojoj su obje osobe zainteresirane jedna za drugu. Ako stalno vi ulažete emocionalni trud, takav odnos s vremenom može postati iscrpljujući..
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
NE UVODE VAS U SVOJ SVIJET Prolaze mjeseci, a još uvijek niste upoznali njihove prijatelje, obitelj ili druge važne osobe iz njihova života. Drže vas odvojeno od svog društvenog kruga i rijetko vas pozivaju na druženja. To može biti znak da vas ne vide kao trajni dio svog života. Kada je netko ozbiljno zainteresiran, prirodno je da vas s vremenom želi uključiti u svoj život.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
AKTIVNI SU NA DRUŠTVENIM MREŽAMA, ALI VAS IGNORIRAJU Vidite da objavljuju priče, lajkaju fotografije i očito su aktivni na internetu, dok vaše poruke ostaju bez odgovora. Jedna neodgovorena poruka ne znači mnogo, ali ako se takvo ponašanje stalno ponavlja, šalje određenu poruku. Djela često govore više od izgovora koje će vam netko kasnije ponuditi. Nemojte stalno tražiti opravdanja za osobu koja vam ne može odvojiti ni nekoliko sekundi za odgovor.
| Foto: 123RF
POKAZUJU INTERES ZA DRUGE LJUDE PRED VAMA Jedan od bolnijih znakova može biti kada gledate osobu koja vam se sviđa kako flertuje s drugima ili otvoreno pokazuje interes za njih. Možda vam govori o simpatijama, spojevima ili ljudima koji su joj privlačni. To može biti jasan pokazatelj da vas ne doživljava na romantičan način. Osoba koja vas želi ne bi trebala činiti da se osjećate zamjenjivo ili kao da se morate natjecati s drugima.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
IZRAVNO VAM KAŽU DA NISU SPREMNI Ponekad ljudi vrlo jasno kažu da nisu zainteresirani, ali mi njihove riječi ignoriramo jer se nadamo da će se predomisliti. Mogu reći da ne žele vezu, da nisu spremni za ozbiljan odnos ili da im treba prostor. Takve izjave nisu izazov koji trebate pokušati prevladati, već granica koju treba poštovati. Ako vam netko kaže da ne želi isto što i vi, najbolje je to prihvatiti i krenuti dalje.
| Foto: 123RF
OSJEĆATE TJESKOBU I ISCRPLJENOST UMJESTO SREĆE Ako stalno razmišljate o tome na čemu ste, analizirate svaku poruku i osjećate se emocionalno iscrpljeno, možda već imate odgovor. Zdravi odnosi trebali bi donositi osjećaj sigurnosti, bliskosti i zadovoljstva, a ne stalnu neizvjesnost. Prava osoba neće vas neprestano tjerati da preispitujete vlastitu vrijednost ili nagađate što osjeća. Ako nešto uporno ne djeluje kako treba, vrijedi poslušati vlastiti osjećaj.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA