Botoks i dalje omiljen kod žena u SAD-u, broj tretmana u 2023. porastao za 10 posto

Amerikanci su opsjednuti mladolikim izgledom, godišnje troše milijarde dolara na botoks, hijaluronske i druge dermalne filere da bi izgledali bolje. Kako se standardi ljepote stalno mijenjaju s novim trendovima koji dolaze i odlaze, to dovlači milijarde dolara prihoda za kozmetičku kirurgiju i industriju ljepote, stoji u izvješću RationalFX-a, globalnog pružatelja mjenjačkih i platnih usluga, čiji je tim analizirao najnovije statističke podatke Američkog društva plastičnih kirurga (ASPS) i izračunao godišnje izdatke za niz različitih neinvazivnih kozmetičkih zahvata, kao i za najčešće izvođene estetske operacije.

POGLEDAJTE VIDEO: Što sve ne radimo za ljepotu!

Pokretanje videa... 01:29 Bizarni anti-age tretmani | Video: 24sata/pixsell

- Otkrili smo da Amerikanci potroše više od 4,1 milijardu dolara (ili oko 3,9 milijarde eura) na injekcije botulinskog toksina, ili botoksa godišnje, koji se primjenjuje radi smanjenja dubine bora ili korekcije položaja obrva i slično, pri čemu se više od 90 posto te tvari ubrizgava ženama koje žele smanjiti bore.

Foto: ilustracija/Canva

Inače je 2023. godine u SAD-u bilo više od 25 milijuna neinvazivnih kozmetičkih zahvata, kao i 1,54 milijuna estetskih operacija, ističe se u izvještaju. Zanimljivi su i još neki podaci:

- Prema posljednjim podacima ASPS-a, najpopularniji tretman ljepote u Sjedinjenim Državama je upravo ubrizgavanje botulinskog toksina, poznatog pod markom Botox. U 2023. učinjeno je više od 9,4 milijuna injekcija botoksa, što je 8,52 posto više u odnosu na prethodnu godinu.

- Na temelju prosječne cijene od 435 USD po tretmanu (ili oko 403 eura) u 2023. godini, Amerikanci potroše 4,1 milijardu USD, ili 3,7 milijarde eura na injekcije Botoxa godišnje.

- Jedini skuplji tretman u SAD-u je resurfacing kože i niz zahvata koji se nalaze u ovoj skupini. Ukupno je 6,4 milijarde dolara (oko 5,9 milijarda eura) potrošeno na otprilike 3,5 milijuna tretmana 2023. godine.

- Botox je na prvom mjestu po popularnosti s 9,4 milijuna injekcija u 2023., slijede fileri hijaluronske kiseline s 5,2 milijuna, resurfacing kože s 3,5 milijuna i tretman kože laserom s 3,1 milijun.

Foto: Instagram/ kolaž

- Botoks je najomiljeniji zahvat ljepote kod osoba u dobi od 40 do 54 godine, no kod mlađih generacija (od 19 godina i ispod te od 20 do 29 godina) najpopularniji je laserski tretman kože. S druge strane, oni od 70 i više godina preferiraju resurfacing kože.

- Najpopularnija estetska operacija u SAD-u je liposukcija, koja je u 2023. obavljena 347.000 puta uz ukupnu cijenu od 1,6 milijardi dolara (oko 1,3 milijarde eura).

- Botoks je najpoželjniji postupak ljepote među američkim muškarcima, s 569 438 tretmana obavljenih u 2023. Ostali postupci popularni među muškarcima su laserski tretmani kože (487 349), resurfacing kože (242 600) i punila hijaluronskom kiselinom (145 933). Sveukupno, gotovo 7 posto svih minimalno invazivnih zahvata i nešto više od 6 posto estetskih operacija izvedeno je na muškarcima.