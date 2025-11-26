Božićni pokloni za muškarce: Kako pogoditi dar koji će stvarno koristiti?

Čak i kada znaš njegove navike, stil i sitne rituale, teško je procijeniti što bi ga stvarno razveselilo. Pogotovo jer muškarci često govore da im ništa ne treba, a onda se na božićno jutro široko nasmiju kada otvore poklon koji im stvarno odgovara.

U srednjovjekovnoj Europi muškarcima su se za blagdane često poklanjali noževi, pribor za brijanje, kožne torbice i alati. Sve to spominje se u zapisima o tradicionalnim zimskim darivanjima u germanskim, skandinavskim i slavenskim zajednicama. Čak i u starim vojničkim dnevnicima iz 18. i 19. stoljeća nalaze se bilješke o tome kako su muškarci najviše cijenili uporabne predmete koji im traju godinama. To potvrđuju i novija istraživanja - muškarci cijene poklone koji su praktični i birani s jasnom mišlju o njihovim navikama. Ne moraju biti luksuzni. Bitno je da imaju svrhu i da im olakšavaju ili uljepšavaju rutinu.

Naša je preporuka da prije kupovanja poklona sjednete i razmislite o dragoj osobi i njihovim ritualima, hobijima i interesina. Posegnu li ujutro za svojom termosicom ili shakerom za proteinske napitke, vole li pripremati hranu i koju kuhinju preferiraju, imaju li najdraži nož koji možda treba kamen za oštrenje i koje im je najdraže piće... Sitnice su ključ jer se u njima krije odgovor na to što kupiti.

Mi smo zavirili u Sol i Papar webshop koji nudi poklone koji nisu samo “lijepi za vidjeti”, nego i praktični u svakodnevici.

Foto: PROMO

1. Termosica za njegove jutarnje misije: Eva Solo Urban 700 ml

Ako je muškarac u vašem životu tip koji stalno nosi kavu, vodu ili čaj, onda je ova termosica pun pogodak. Eva Solo Urban 700 ml izrađena je od recikliranog nehrđajućeg čelika i drži toplo 12 sati, hladno 24. To znači da će mu napitak preživjeti i put do posla i sate provedene na otvorenom, bilo da planinari ili se sunča. Ovo je poklon koji se uklapa u svaki dan i koji će stvarno koristiti.

2. Za minimalista koji voli estetiku: Kinto termos boca 350 ml

Ako voli jednostavne linije i čisti dizajn, Kinto termosica 350 ml bit će ljubav na prvi pogled. Elegantna, praktična i idealna za ured koja će vlasnika natjerati da prošeta do aparata s vodom svakih sat i pol vremena i hidrira voje tijelo.

3. Za muškarca koji obožava kuhati: Kai Shun chef nož 20 cm

Ako voli rezati, sjeckati, marinirati i eksperimentirati u kuhinji, onda je ovo poklon s kojim nećete pogriješiti. Kai Shun Classic chef nož izrađen je od damask čelika i izgleda kao alat pravog majstora. Kad ga primi u ruku, svaki muškarac osjećat će se kao chef. Dobar dodatak ovom nožu je i brus za oštrenje. Zbog složenosti konstrukcije oštrice i slojeva damask čelika, važno je koristiti odgovarajuće metode brušenja. Preporučuje se korištenje kamenja za brušenje s dvije strane: grublji (100, 3000 do 4000 grit) za početnu obradu i finiji (6000 do 8000 grit) za završno brušenje.

4. Za ozbiljnog kuhara-amatera: Dick DarkNitro nož

Ovaj svestrani chef nož, izrađen od martenzitnog čelika legiranog dušikom (61 HRC) i kaljenog na ekstremnih –197 °C, pruža dugotrajnu oštrinu i besprijekornu kontrolu pri svakom rezu. Njegova antracit oštrica s čekićanim završetkom sprječava lijepljenje namirnica i donosi prepoznatljiv industrijski izgled, dok ergonomska drška od plemenite hrastovine dodaje toplinu, stabilnost i bezvremensku eleganciju.

DarkNitro je dizajniran za profesionalne kuhinje, ali stvoren da oduševi i ambiciozne “kućne” chefove. Savršen balans, iznimna kvaliteta i snažni vizualni identitet – savršen poklon za muškarca kojem je kuhinja “drugi dom”.

5. Za muškarca koji uživa u savršenom whiskeyju: La Rochère set čaša

La Rochère čaše spoj su francuskog šarma i izdržljivosti. Dovoljno su elegantne za posebne prilike, a opet dovoljno čvrste za svakodnevnu upotrebu. Proizvedene su u srcu Francuske s tradicijom dugom više od 500 godina, a dolaze u lijepoj poklon kutiji. Savršen detalj za muškarca koji cijeni dobar whiskey i lijepe, praktične predmete u svom domu.

6. Za ured, put ili posao: Monbento Original lunchbox

Ako nosi ručak na posao ili često putuje, Monbento termos lunchbox genijalan je poklon. Hranu drži toplom šest sati, hladnom 24, i izgleda puno bolje od klasičnih posuda. Ovaj lunchbox izrađen je u Francuskoj i dizajniran je za moderni život. Bento kutija od 1,7 L nudi dva hermetička spremnika za raznolike obroke bez curenja, a PBT plastika bez BPA osigurava izdržljivost i sigurnost hrane. Zahvaljujući kvalitetnoj konstrukciji i čvrstom brtvljenju, Monbento Original održava temperaturu jela satima, zadržavajući svježinu i toplinu dok ne dođe vrijeme za obrok.

7. Za muškarca (ili ljubitelja hrane) koji voli zabavne detalje: Sukeno Foodie čarape

Ako voli začiniti svakodnevicu malim ludim dodacima, ove živopisne čarape bit će hit. Dizajnirane su s pažnjom na boje i motive inspirirane hranom – savršene za ljubitelje burgera, whiskeyja ili slatkih delicija. Udobne, prozračne i prilagođene da drže stopala ugodno toplima ili hladnima, ove čarape unose veselje u svaki korak i ujedno su praktičan, neobičan poklon za muškarce i žene koji vole hranu i šarmantne detalje u svakodnevici.

Foto: PROMO

8. Dekanter kao poklon i kao “modni detalj” za kuću ili ured: Zalto Axium dekanter

Ako voli promišljeno kušati vino i uživati u svakom trenutku, ovaj dekanter bit će pravi pogodak. Zalto Axium austrijskog proizvođača savršeno prozračuje crno vino, otkrivajući sve arome i slojeve okusa. Finoća stakla, inspirirana stoljetnom tradicijom i posebni kutovi nagiba, omogućuju da vino postigne svoj puni potencijal. Elegantno dizajniran i izdržljiv, dolazi spreman za korištenje i u svakodnevnim, ali i svečanim prilikama – idealan poklon za muškarca koji cijeni kvalitetu i detalje.

Foto: PROMO

9. Za ljubitelja roštilja ili dobro pripremljenog mesa: Solis Deli stolni roštilj

Ako voli peći i eksperimentirati s hranom, ovaj stolni roštilj bit će njegov novi omiljeni alat u kuhinji, na balkonu ili vanjskoj terasi. Solis Deli s uklonjivim pločama i kontrolom temperature omogućuje da povrće, riba, meso ili jaja budu savršeno pripremljeni i to pri svakom pripremanju jela. Praktičan za svakodnevne obroke, ali i za ugodnu večeru s prijateljima, a jednostavno čišćenje i odvod masti čine ga savršenim spojem funkcionalnosti i užitka. Poklon za muškarca kojem je kuhanje i pečenje prava strast.

Foto: PROMO

10. Voli steakove, ali nema dovoljno dobru tavu? U pomoć dolazi DE BUYER set za pripremu steakova

Ovaj profesionalni set za pripremu steakova donosi sve što je potrebno za vrhunsko pečenje mesa – od precizne pripreme do elegantnog posluživanja. U paketu dolazi MINERAL B tava od 26 cm za idealno pečenje na visokim temperaturama, mlinac za svježe mljeveni papar i čvrsta hvataljka od nehrđajućeg čelika. Uz premium materijale, ergonomsku izradu i savjete vrhunskog kuhara Michela Rotha, ovaj set osigurava steakove koji su svaki put savršeno pečeni.

11. Uživa u burgerima, ali mu treba pomoć u njihovoj izradi: GEFU kalup Spark

Ako uživa u pripremi hrane i voli kućne eksperimente s raznim okusima, ovaj kalup za hamburgere pravi je pogodak. GEFU Spark omogućuje brzo oblikovanje pljeskavica savršene veličine i oblika, bilo da priprema klasične ili “king-size” burgere. Jednostavan za korištenje, izrađen od nehrđajućeg čelika i porculana, skraćuje vrijeme pripreme i osigurava ravnomjernu pečenost. Idealno rješenje za muškarca koji voli kuhati s preciznošću.

12. Za muškarca koji voli domaće delicije: Kefirko set za sir 848 ml

Ako voli eksperimentirati u kuhinji i pripremati zdrave, domaće namirnice, Kefirko set za sir pravi je izbor. U samo nekoliko koraka može pripremiti kremasti namaz ili polutvrdi sir, prilagođen svom ukusu, s dodatkom omiljenih začina. Ekološki dizajn, staklena posuda i mrežasta košarica čine pripremu jednostavnom i čistom, dok probiotici u kefiru osiguravaju zdrav dodatak prehrani. Savršen poklon za muškarca koji cijeni prirodne okuse i zadovoljstvo vlastite pripreme hrane.

Foto: PROMO

13. Za muškarca koji voli sir i eleganciju: Laguiole set noževa za sir Premium

Ako voli servirati i uživati u svim vrstama sireva - ovo je prava stanica. Laguiole Premium nudi tri noža s različitim oštricama, idealne za mekane, polutvrde i tvrde sireve, s udobnim i elegantno ukrašenim ručkama. Set dolazi u drvenom pretincu koji služi i kao lijepa poklon kutija, savršen za muškarca koji cijeni praktičnost, stil i vrhunsku kvalitetu u svakom detalju.

14. Za ljubitelja vina i modernog dizajna - Liebherr UWTgb 1682 Vinidor

Ovaj vinski hladnjak omogućuje čuvanje omiljenih butelja u profesionalnim uvjetima. Liebherr Vinidor kombinira sofisticiran dizajn s dvama temperaturnim zonama, kapacitetom za 34 Bordeaux boce i preciznom kontrolom klime. SoftSystem zatvaranje vrata, LED osvjetljenje i teleskopske police od drva čuvaju vino u savršenom stanju, dok elegancija i funkcionalnost čine hladnjak ponosnim detaljem svakog domaćeg vinskog kutka. Idealno rješenje za ljubitelje vina koji cijene vrhunski okus, ali i stil.

15. Prirodno hlađenje bez razvodnjavanja: Vin Bouquet kamene kocke za hlađenje pića

Savršeno rashlađeno piće bez razvodnjavanja sada je jednostavno ostvarivo. Vin Bouquet kamene kocke izrađene su od prirodnog kamena, zadržavaju nisku temperaturu i ne mijenjaju okus napitka, čineći svaki gutljaj viskija, vina ili koktela potpunim užitkom. Višekratne, jednostavne za korištenje i elegantne, ove kocke idealan su praktičan i stilski poklon za sve koji cijene autentičan okus i funkcionalne detalje u svom bar-kutku.

16. Svježi sokovi kod kuće: Sokovnik Kuvings Evo820

Sokovnik Kuvings Evo820 omogućuje pripremu svježih, hranjivih sokova bez gubitka okusa i nutrijenata. Veliki otvor i dvostruka funkcija olakšavaju cijeđenje svih vrsta voća, povrća i lisnatog zelenja, dok hladno prešanje osigurava do 50% više soka nego kod tradicionalnih sokovnika. Ekološki materijali, tihi rad i jednostavno čišćenje čine ga praktičnim za svakodnevnu upotrebu, a zahvaljujući preciznom sustavu i dugotrajnoj izdržljivosti, idealan je izbor za sve koji žele zdrav, ukusan i prirodan sok u svom domu.

17. Simpatični znak pažnje: Brze i zdrave kokice u mikrovalnoj

Lékué posuda omogućuje pripremu domaćih, hrskavih kokica bez ulja i aditiva za samo 3 minute. Savršena za filmske večeri, druženja ili brzi snack, ova silikonska posuda od 100 % platinastog silikona praktična je za spremanje i dugotrajnu upotrebu. Dodajte svoje omiljene začine ili čokoladu i uživajte u svježim kokicama koje su i zdrave i ukusne.

18. Koristan i funkcionalan poklon: Višenamjenski džepni nožić s 15 funkcija

Victorinox Huntsman kombinira praktičnost i robusnu švicarsku kvalitetu u jednom džepnom alatu. Sadrži 15 funkcija, uključujući škare, pilu za drvo, otvarače i odvijače, što ga čini idealnim za kampiranje, planinarenje ili svakodnevne zadatke. Kompaktan i lagan, lako stane u džep ili torbu, a zahvaljujući izdržljivoj izradi postaje pouzdan pratilac u svakoj situaciji. Svaki muškarac će ga obožavati!

Pokloni za muškarce ne trebaju biti komplicirani. Trebaju biti smisleni. Trebaju pratiti njihove navike, trenutke mira i male strasti. Kad izabereš poklon kojeg on može koristiti, koji mu olakšava život ili mu daje dozu svakodnevnog luksuza - e, to je pun pogodak!

Sol i Papar ima upravo takve poklone. One koji nisu “za pokazivanje”, nego “za život”. A kad takav poklon završi ispod bora, Božić postane još topliji. Mi smo izdvojili 19 odličnih opcija, a neka 20. bude tvoj klik na stranicu Sol i papar gdje te čeka još pregršt odličnih prilika, kako za muškarce, tako i za žene.