'Božja ruka' ušla u legendu: Maradona Argentini donio zlato na SP-u nogometu 1986.

Kad je veličanstveni Diego Maradona 22. lipnja 1986. godine postigao gol tijekom četvrtfinalne utakmice Argentine i Engleske na Svjetskom nogometnom prvenstvu 1986. godine, svi su, osim sudaca, vidjeli da se u igru umiješala "Božja ruka". Naime, pogodak je prema pravilima nogometnog saveza bio nezakonit, jer ga je slavni argentinski nogometaš postigao rukom (kasnije su ga godinama zvali "La manos de Dios" - što na španjolskom znači 'božja ruka', no suci nisu dobro vidjeli igru i nisu poništili gol.