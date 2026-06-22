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'Božja ruka' ušla u legendu: Maradona Argentini donio zlato na SP-u nogometu 1986.

Piše Marijana Matković, Anamarija Dukši,
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'Božja ruka' ušla u legendu: Maradona Argentini donio zlato na SP-u nogometu 1986.

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Komentatori su prenoseći utakmicu kazali kako je prvi pogodak za Argentinu postignut 'malo Maradoninom glavom, a malo Božjom rukom'

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Kad je veličanstveni Diego Maradona 22. lipnja 1986. godine postigao gol tijekom četvrtfinalne utakmice Argentine i Engleske na  Svjetskom nogometnom prvenstvu 1986. godine, svi su, osim sudaca, vidjeli da se u igru umiješala "Božja ruka". Naime, pogodak je prema pravilima nogometnog saveza bio nezakonit, jer ga je slavni argentinski nogometaš postigao rukom (kasnije su ga godinama zvali "La manos de Dios" - što na španjolskom znači 'božja ruka', no suci nisu dobro vidjeli igru i nisu poništili gol.

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