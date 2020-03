Bračni život u karanteni: 'Ne mogu se maziti, imam koronu'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 'Ovlaživači zraka su vrlo važni u borbi protiv zaraze koronom'

1. Sada više izlike za nevođenje ljubavi nisu glavobolje, već korona virus!

Husband: I was thinking later we could—



Me: I have the coronavirus. — Jessie (@mommajessiec) March 10, 2020

2. Ono kad zadrijemaš, probudiš se i pitaš muža koliko dugo si spavala, a on ti odgovori: 'Psst, još uvijek je 2020., vrati se nazad na spavanje...'

Me: *wakes up from nap, dazed* How long was I asleep?



Husband: Shh. Shh. It’s still 2020. Go back to sleep. — Mummy Dear 🤦🏼‍♀️ (@ThatMummyLife) March 18, 2020

3. Jedan muž je izjavio da će nabaviti avion koji piše po nebu kako bi podsjetio ženu na vremena kada je ispraznio perilicu za suđe...

Hiring a sky writer to remind my wife about the time I emptied the dishwasher. — Dude-Bro Dad (@thedadvocate01) March 21, 2020

4. Jedna žena je napisala kako je već drugi dan karantene postala svjesna stopala i noktiju svog muža te kako se sada želi odseliti

Quarantine Day 2, Hour 689- I’ve become very aware of my husband’s toenails and I’d like to be voted off the island now. — Maryfairyboberry (@MaryJustice86) March 17, 2020

5. Jedan muž se požalio kako mu žena svaki dan nađe nešto za raditi tijekom karantene.

Shout out to my wife for always finding me something to do around the house during this quarantine. — mark (@TheCatWhisprer) March 21, 2020

6. Kada žena gubi u igri sa svojim suprugom, uvijek naglasi kako to nije natjecanje, već samo igra...

*Me losing at any game to my husband*



This isn’t a competition. — Jawbreaker (@sixfootcandy) March 13, 2020

7. U četvrtom danu karantene muž i žena komuniciraju... bijesnim stavljanjem posuđa u perilicu.

Quarantine day 4 - Now Wife and I are communicating with each other, by rage loading the dishwasher — Vinod Chhaproo (@Chhapiness) March 18, 2020

8. Ako se zbog karantene ovaj par ne razvede, definitivno će zbog ostavljenih iskorištenih maramica po podu...

If the quarantine doesn’t end my marriage, this certainly will.



THROW 👏🏻 AWAY 👏🏻 YOUR 👏🏻KLEENEX 👏🏻 WOMAN 👏🏻 pic.twitter.com/EuklJrf2Ng — Lezz Mom🌈 (@lezzimomof2) March 18, 2020

9. U karanteni je jedan muž zamijenio četiri wc školjke, tri pipe, poštanski sandučić, perilicu i počeo raditi stražnju terasu. Dok je za to vrijeme njegova žena pogledala dva filma, odrijemala, napravila zobenu kašu u loncu i pila cijeli dan. Svako od njih provodi vrijeme u karanteni najbolje što zna.

Today my husband replaced 4 of our toilets, 3 faucets, a mailbox, a dishwasher and started building our back deck.



I watched 2 movies, took a nap and made oatmeal in the crockpot all while day drinking.



As you can see we are both living our best quarantined life. — 🎭ᑌᖇᔕᑌᒪᗩ🎭 (@3sunzzz) March 22, 2020

10. Jedan muškarac opisao je svoju situaciju u karanteni: 'Sjedim u izolaciji satima, držim sigurnu distancu od svoje obitelji, ali i čujem njihove glasove koji dopiru iza vrata. Djeca mi kažu. 'Napravi nam doručak', a žena dodaje: 'Izlazi iz kupaone, nisi bolestan!'...

As I sit in isolation for hours, planning to keep a safe distance from my family, I hear them outside the door, shouting words of encouragement.



Like my kids saying, "Make us breakfast!"



And my wife adding, "GET OUT OF THE BATHROOM. YOU AREN'T SICK!" — A Bearer Of Dad News (@HomeWithPeanut) March 18, 2020

11. Muž će ženi: 'Wow, pa ti jedeš puno kiselih krastavaca u zadnje vrijeme. Valjda je to puno bolje nego da jedeš brzu hranu, zar ne?' Dok je žena zapravo samo zamijenila kiselu vodu u staklenki s votkom...

Husband: wow you’re eating a lot of pickles lately but I guess it’s better than junk right?



Me, having replaced the brine with vodka a week ago: totally — Vision Bored (@VisionBored1) March 19, 2020

12. Jedan suprug je postavio pitanje na Twitteru: 'Je li prekasno za potpisivanje predbračnog ugovora? Pitam za moju ženu...'

Is it too late to sign a pre-nup?

Asking for my wife. — henchbeaver (@henchbeaver) March 17, 2020

13. U razgovoru sa ženom muž je upita: Je l' se rezanje noktiju kod pasa zove manikura, pedikura ili mani/pedi?'

Me - When the dog gets his nails clipped is it a manicure, a pedicure, or a mani/pedi?



Wife - I hate that you're making me think about this. — Dan Regan (@Social_Mime) March 18, 2020

14. Suprug: 'Miriše dobro, što je to za doručak?', Supruga: 'Karantena jaja'.

Husband: Smells good! What’s for breakfast?



Me: Eggs Quarantine. — Mummy Dear 🤦🏼‍♀️ (@ThatMummyLife) March 19, 2020

15. Još jedan odličan izgovor za izbjegavanje intimnog odnosa s mužem. Jednostavno mu recite da morate biti udaljeni dva metra i da vođenje ljubavi ne dolazi u obzir, bez obzira na to što spavate u istom krevetu...

Husband: Want to get lucky?



Me: Sorry, we have to stay 6 ft apart.



Husband: But we sleep in the same bed.



Me: I’m sorry, but I don’t make the rules. — Jawbreaker (@sixfootcandy) March 21, 2020

16. Teško je ostati profesionalan kada radite od doma. Jedna žena je upitala muža može li on razgovarati s njom tako da izađe iz kreveta van. Na što joj je on odgovorio s jednostavnim 'ne'.

Me: I might be working from home, but I'm keeping things professional.



Wife: Can we have this conversation outside of the blanket fort?



Me: No. — James Breakwell, Exploding Unicorn (@XplodingUnicorn) March 19, 2020

17. Iako je za muški dio populacije dobro što je nastupila karantena jer se ne troši toliko novac, žene ipak nađu načina za to. Sada su se prebacile na web trgovine.

Me: You know, one nice part of the quarantine is that we haven't been out spending money.



Wife: (clicking add to cart) So nice. — Simon Holland (@simoncholland) March 20, 2020

18. Jedan suprug je ispričao kako je rekao supruzi da u dućanu nije bilo neke namirnice, i po prvi put, žena mu je zaista i povjerovala.

I told my wife the grocery store didn’t have something she asked me to get and, for the first time ever, she believed me. — Dad Bits (@DadBits) March 15, 2020

19. Supruga je napisala kako je njen muž izazvao njihovu djecu na Tic Tac izazov (misli na TikTok), a njenom oduševljenju nema kraja...

Day 4 of social distancing.. My husband just challenged my kids to a Tic Tac battle (aka TikTok) .. dear god help us all. — Momma G (@TheOnlyMommaG) March 21, 2020

20. Jedna žena je izjavila kako nikada nije mogla ni pomisliti da će se udati za muškarca koji govori: 'Oki-doki'...

I never thought I'd be married to a man who says 'okie dokie' yet here I am. — 🎭ᑌᖇᔕᑌᒪᗩ🎭 (@3sunzzz) March 21, 2020

21. 'Koja je to razina karantene kada uzmem korištenu posudu i žlicu od supruge jer mi se ne da prljati i prati posuđe?', pita se jedan muškarac...

What level of quarantine is it when u reuse your wife's empty cereal bowl and spoon for your own cereal cause you don't wanna dirty a other dish? — Dadman Walking (@dadmann_walking) March 21, 2020

