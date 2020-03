Branila je Osijek, imala firmu, bankrotirala, a sad ima - dvije

U vrijeme Domovinskog rata priključila sam se obrani Osijeka, dobila sam čin, ali nisam otišla u mirovinu nego sam smatrala da sam sposobna raditi, kaže Osječanka Vesna Ljubičić (50).

Danas je ona samohrana majka četvero odrasle djece i uspješna privatna poduzetnica koja se već godinama bori opstati na tržištu rada i preživjeti. Vlasnica je dvije privatne tvrtke, diplomirani projekt manager za EU projekte i cluster manager, autorica nekoliko certifikata rađenih za hrvatsko tržište.

- Iza mene je niz uspona i padova. U privatne vode ušla sam nedugo nakon izlaska iz vojske. Radila sam za druge, no shvatila sam da želim nešto svoje. Prvo sam otvorila obrt za uslužno čišćenje i održavanje stambenih objekata. Drugi, koji sam otvorila usporedo, bila je praonica rublja. Upošljavala sam 28 djelatnika. Bila je to neprekidna borba s naplatom obavljenog posla. Tad sam već imala dvoje djece. Počela je recesija, posao je bilo teško naplatiti, stvorila sam dugove, morala ići u ovrhe, bila sam dužna na sve strane i uskoro sam bankrotirala. Privatni život također je trpio i sve skupa dovelo je do teških dana, kad, priznajem, nisam imala što skuhati djeci za ručak. Da nije bilo roditelja, teško bih se izvukla - priča Vesna, koja je nakon 13 godina otišla u stečaj.

- Naučila sam iz svojih grešaka i sad više slušam intuiciju. Kasnije sam upisala Visoko poslovno učilište Expertu u Zagrebu. Prošla sam dosta edukacija, tečajeva, imam i licenciju međunarodnog auditora za ISO - kaže Vesna te dodaje da ima velik broj položenih tečajeva u raznim poduzetničkim sferama.

Već dvije godine članica je Međunarodne mreže poslovnih žena u sklopu koje se pojavljuje na okruglim stolovima te s poslovnim ženama razmjenjuje kontakte i iskustva.

- Imati četvero djece, biti samohrana majka i poduzetnica nije jednostavno, ali je jedina konstanta sreće i zadovoljstva u životu - kaže Vesna.

- Kad nisam na putu, nastojim svaki dan od 11 do 14 sati biti samo mama, biti doma i kuhati za djecu, iako i u kuhinji neprestano imam laptop, na kojemu radim i dok kuham. Sin Aden radi u inozemstvu, kći Viktorija studira na dva fakulteta, blizanke Hana i Vanesa su u srednjoj školi i već razmišljaju o privatnim vodama. Sad opet imam dvije firme koje vodim istodobno. Jedna je Bizz 2 Big Bizz, za posredovanje, konzalting i savjetovanje, u sklopu koje pišem projekte za EU. GRASP certifikat je moj, također nagrađeni projekt Virtualna šetnja kroz povijest Zadra, koji sam radila za Magic Croatia. Linija proizvoda Green Line u DM-u je na policama zahvaljujući meni. Uglavnom, radim non-stop, po noći, po danu, na terenu, u uredu, u kuhinji. Kad se kći Viktorija razboljela na štitnjaču, a Hana dobila Hashimoto sindrom, počela sam proučavati zdravu i bezglutensku prehranu, što me dovelo do druge firme, La farfala, koja se bavi prodajom zdrave hrane - kaže Vesna, koja je ovu tvrtku zapravo otkupila od prijašnje vlasnice za svoju kćer Viktoriju, da ima od čega početi kad završi fakultet.

- Napravila sam franšizu za bezglutenska peciva koja nitko ne radi u polugotovom, smrznutom obliku u Hrvatskoj pa je to dio ponude u našoj trgovini u Osijeku - dodaje Vesna koja sada povremeno radi i kao prodavačica u radnji, kada kći ima obveze na fakultetu.

- Danas privatni poduzetnik mog kalibra ne može živjeti od jednog posla. Mora ih raditi više. Ako te ne plate dva klijenta, ti si u problemu. Više poslova paralelno znači veću sigurnost. Na sreću, sa više od stotinjak napisanih projekata, sada više nisam u fazi da ja moram tražiti klijente, nego oni nađu mene. Kroz ove poslove koje sam radila pomalo sam se otuđila. Ljudi su zločesti, malo je onih koji će ti odati priznanje. Moja svakodnevica su djeca, šetnje sa psom, posao. Djeci ne namećem ništa. Dajem im alate da im pokažem kako mogu dalje. Mogli su dosta naučiti i iz mojih iskustava. Ne spriječavam ih da idu u poduzetničke vode. Ako sam mogla ja sama, s četvero djece, mogu svi, bitno je samo da se usudite. U životu ne smijete živjeti u strahu od toga da li ćete danas sutra ostati bez posla i novca. Mogu to reći iako sam imala perioda u životu kada sam doslovce željela umrijeti i ništa dalje. No, te situacije natjeraju te na djelovanje, na preživljavanje - govori Vesna i dodaje:

- Moj pokojni djed došao je iz Like u Mikanovce. Bio je poduzetnik. Imao je pilanu, svoje radnike, cijelu ulicu koju je posjedovao. Čini se da sam na njega. Radio je cijeli život kao privatnik, a nije se obogatio. Bio je radoholičar koji je radio sve, sa stokom u štali, na pilani, na polju. Tako sam i ja sve to prošla i ponosim se time - kaže Vesna koja se, unatoč svemu, ne smatra uspješnom poduzetnicom, nego samo - poduzetnom ženom.

