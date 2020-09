A post shared by \ud83c\udf31G L O R I A\ud83c\udf31 (@blackgirlrooted) on Jun 16, 2020 at 8:45am PDT

Gloria za sebe ka\u017ee kako je ona danas 'mlada crnkinja u ranim 30-im koja brine o vlastitoj d\u017eungli koju je stvorila u svojem domu'. Naglasila je da joj je briga o biljkama osnova za brigu o sebi samoj. Ta navika posebno joj je, ka\u017ee, pomogla tijekom te\u0161kih vremena.

- Globalna pandemija i pokret 'Black Lives Matter' su nas sve zahvatili i jako je va\u017eno prona\u0107i vrijeme za stvari koje donose radost i ispunjavaju nas. To nije ne\u0161to \u0161to je eto lijepo raditi, ve\u0107 ne\u0161to \u0161to nam je nu\u017eno potrebno - kazala je.

Napomenula je kako su biljke za nju vi\u0161e od same estetike u domu, one joj poma\u017eu da \u017eivi sretnije i ispunjenije. Njezina strast i potreba za ispu\u0161nim ventilom motivirale su je da napravi Instagram profil 'Black Girl Rooted'.

- \u017deljela sam stvoriti uto\u010di\u0161te za druge crnkinje, poput mene, \u010dija je ljubav prema sebi kanalizirana i poja\u010dana kroz ljubav prema biljkama - pojasnila je.

A post shared by \ud83c\udf31G L O R I A\ud83c\udf31 (@blackgirlrooted) on Sep 4, 2020 at 10:17am PDT

- Paralele koje biljke izazivaju u na\u0161em osobnom \u017eivotu postaju gotovo neodoljive kad ih po\u010dnete primje\u0107ivati. Izme\u0111u nas i na\u0161ih biljaka postoji tajni jezik, ba\u0161 kao \u0161to postoji tajni jezik izme\u0111u nas i na\u0161ih vlastitih tijela, umova i na\u0161eg duha... Biljke nam pokazuju kako tra\u017eiti ono \u0161to nam treba svaki put kad se nagnu prema suncu. Biljke nam pokazuju da odsijecanjem mrtvog li\u0161\u0107a \u010duvamo svoju energiju tamo gdje je potrebna. Biljke nas u\u010de kako se odmaknuti od doma, prijateljstva, posla, odnosa kada nam postanu premali i nelagodni. Prestanemo li oslu\u0161kivati, i na\u0161e biljke i mi sami se raspadamo - nastavila je.

A post shared by \ud83c\udf31G L O R I A\ud83c\udf31 (@blackgirlrooted) on Aug 13, 2020 at 8:12am PDT

- Stoga nije ni \u010dudo da je, kad se moj vlastiti \u017eivot u studenom okrenuo naglava\u010dke, umrlo je nekoliko mojih biljaka. Zaboravila sam kako slu\u0161ati taj tajni jezik i zbog toga sam, zajedno sa svojim biljkama, patila - pojasnila je svoja razmi\u0161ljanja.

Za nju su ka\u017ee njezine biljke prijatelji koji je svakodnevno do\u010dekuju kod ku\u0107e.\u00a0

- One su rutina koja nas odr\u017eava kroz dane. Podsjetnici su nam da u najte\u017eim danima i dalje moramo rasti. One su ovdje radi o\u010duvanja \u017eivota. Na\u0161e biljke postaju na\u0161i \u017eivi totemi koji di\u0161u i koji svijetu govore 'jo\u0161 smo uvijek ovdje' - ka\u017ee ova mlada \u017eena za portal wellandgood.com.

\u00a0

'Briga o biljkama pomaže mi preživjeti ova teška vremena'

Biljke nam pokazuju kako tražiti ono što nam treba svaki put kad se nagnu prema suncu. Biljke nam pokazuju da odsijecanjem mrtvog lišća čuvamo svoju energiju tamo gdje je potrebna, kaže Gloria Alamrew

<p>- Odrastala sam u malenom stanu prepunom biljaka, cvijeća i ljubaznosti moje majke, prve i najbolje osobe kada je uzgoj biljaka u pitanju za koju znam. Pažljivo i nježno je izgradila oazu u našem domu. Činilo se kao da intuitivno zna što je svakoj biljci potrebno, kada kojoj treba manje ili više vode, manje ili više sunčeve svjetlosti, kada koju treba presaditi itd. Nedjeljom bi meni dopustila da joj pomognem zalijevati biljke - prisjetila se <strong>Gloria Alamrew</strong> iz Kanade.</p><p>- Pokazivala bi mi kako provjeriti tlo i objašnjavala što znače smeđe mrlje na lišću ili zašto se biljka naglo nagnula. U mojim očima ona je bila čarobnjak. Kući bi donosila biljke s posla za koje sam isprva mislila da su mrtve i nema nade za njih, no ona bi ih svaki put nekim čudom oživjela. Promatrala sam koliko moju majku ti rituali s biljkama usrećuju. Vidjela sam kako je to smiruje. I svake nedjelje dok bi zalijevala s njom biljke, ona bi mi ponavljala istu mantru: ' Kada zalijevaš svoje biljke, one zalijevaju tebe' - dodala je.</p><p>Gloria za sebe kaže kako je ona danas 'mlada crnkinja u ranim 30-im koja brine o vlastitoj džungli koju je stvorila u svojem domu'. Naglasila je da joj je briga o biljkama osnova za brigu o sebi samoj. Ta navika posebno joj je, kaže, pomogla tijekom teških vremena.</p><p>- Globalna pandemija i pokret 'Black Lives Matter' su nas sve zahvatili i jako je važno pronaći vrijeme za stvari koje donose radost i ispunjavaju nas. To nije nešto što je eto lijepo raditi, već nešto što nam je nužno potrebno - kazala je.</p><p>Napomenula je kako su biljke za nju više od same estetike u domu, one joj pomažu da živi sretnije i ispunjenije. Njezina strast i potreba za ispušnim ventilom motivirale su je da napravi Instagram profil '<a href="https://www.instagram.com/blackgirlrooted/" target="_blank">Black Girl Rooted</a>'.</p><p>- Željela sam stvoriti utočište za druge crnkinje, poput mene, čija je ljubav prema sebi kanalizirana i pojačana kroz ljubav prema biljkama - pojasnila je.</p><p>- Paralele koje biljke izazivaju u našem osobnom životu postaju gotovo neodoljive kad ih počnete primjećivati. Između nas i naših biljaka postoji tajni jezik, baš kao što postoji tajni jezik između nas i naših vlastitih tijela, umova i našeg duha... Biljke nam pokazuju kako tražiti ono što nam treba svaki put kad se nagnu prema suncu. Biljke nam pokazuju da odsijecanjem mrtvog lišća čuvamo svoju energiju tamo gdje je potrebna. Biljke nas uče kako se odmaknuti od doma, prijateljstva, posla, odnosa kada nam postanu premali i nelagodni. Prestanemo li osluškivati, i naše biljke i mi sami se raspadamo - nastavila je.</p><p>- Stoga nije ni čudo da je, kad se moj vlastiti život u studenom okrenuo naglavačke, umrlo je nekoliko mojih biljaka. Zaboravila sam kako slušati taj tajni jezik i zbog toga sam, zajedno sa svojim biljkama, patila - pojasnila je svoja razmišljanja.</p><p>Za nju su kaže njezine biljke prijatelji koji je svakodnevno dočekuju kod kuće. </p><p>- One su rutina koja nas održava kroz dane. Podsjetnici su nam da u najtežim danima i dalje moramo rasti. One su ovdje radi očuvanja života. Naše biljke postaju naši živi totemi koji dišu i koji svijetu govore 'još smo uvijek ovdje' - kaže ova mlada žena za portal <a href="https://www.wellandgood.com/caring-plants-caring-myself/" target="_blank">wellandgood.com</a>.</p><p> </p>