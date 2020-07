Britanski Glamour cijeli je novi broj posvetio marginaliziranim grupama i ispričao njihove priče

<p>Za ovotjedni digitalni broj Glamour UK u fokus stavlja priče ljudi čiji je glas povijesno marginaliziran od strane društva.</p><p>- Nakon što smo mjesecima proveli u izolaciji, svjedočeći nezamislivom novom svijetu, za nas je postalo važnije nego ikad slušati i uzdizati iskustva ljudi svih vrsta i slaviti naše razlike. Od priča tamnoputih ljudi širom svijeta kako su dijelili svoju bol i patnju na otvorenom, do naše povećane svijesti o trans-pravima i presudama koje ljudi prenose, do šire LGBTQ + zajednice i predrasuda s kojima se svakodnevno suočavaju, želimo pojačati ove kao i druge marginalizirane glasove, uključujući i muslimanske i židovske žene koje govore o rasizmu koji su doživjeli kao državljanke Velike Britanije - objavio je novi Glamour UK.</p><p>Naslovnica je napravljena u stilu ilustracije te donosi lica s maskama, koje ovdje imaju ulogu prisilne šutnje kroz stoljeća te postaju simbol pritiska i nepravde.</p><p>- Ovo se pitanje odnosi na njihove riječi, a ne na naše. Zato vas molimo da odvojite vrijeme za slušanje njihovih priča i budite iskreni prema nekim vlastitim nesvjesnim predrasudama. Vrijeme je da razmislimo što možemo učiniti zajedno da budućnost postane zaista inkluzivno mjesto - objavio je Glamour.</p><p>Autor ilustracije na naslovnici, Dom&Ink;, dat će svoj honorar u dobrotvorne svrhe.</p><p>- Ja sam queer ilustrator iz Londona, volim progresivne projekte koji potiču gledatelje na razmišljanje. Honorar od naslovnice poklanjam organizaciji Colors Youth Network UK, koja podržava ljude drugih rasa, one homoseksualne orijentacije, biseksualce, transseksualce, queer te slavi njihovu raznolikost - objasnio je Dom&Ink.; </p>