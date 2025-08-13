Broj prethodnih partnera ipak nije presudan za to koliko ste nekome poželjni za vezu

Prema stručnjacima sa Sveučilišta Swansea, nije važan samo ukupan broj partnera koje ste imali, već i kada su se ti susreti dogodili. Primjerice, ako ste imali 12 prethodnih partnera, ali su ti susreti bili davno, bit ćete privlačniji kao dugoročni partner od osobe koja je imala isti broj partnera, ali su ti odnosi bili nedavno.

- Prethodna istraživanja pokazala su da su ljudi općenito manje skloni ulaziti u veze s osobama koje su imale mnogo seksualnih partnera - rekao je dr. Andrew G. Thomas, glavni autor studije.

- No, ono što je posebno zanimljivo u ovom istraživanju jest da taj učinak slabi ako su se ti susreti većinom događali u prošlosti i to smo primijetili diljem svijeta - dodao je.

Seksualna povijest i njezin utjecaj na buduće veze predmet su mnogih istraživanja kroz godine. Primjerice, jedno istraživanje iz 2017. pokazalo je da su žene s 10 ili više prethodnih partnera imale veću vjerojatnost za razvod. Međutim, do sada se nije detaljno istraživalo vremensko razdoblje seksualne povijesti.

- Seksualna povijest potencijalnog partnera pruža važne informacije koje se mogu koristiti za smanjenje rizika povezanih s izborom partnera - objašnjavaju istraživači u radu objavljenom u Scientific Reports. Te informacije uključuju broj bivših partnera, koji je obrnuto proporcionalan pozitivnoj procjeni udvarača. No, učestalost seksualnih susreta s novim partnerima varira tijekom vremena, što pruža dodatnu dimenziju konteksta koja dosad nije bila razmatrana.

Kako bi istražili ovu temu, znanstvenici su uključili 5.000 sudionika iz 11 zemalja. Sudionicima su prikazane jednostavne vizualne vremenske crte koje su predstavljale seksualnu povijest potencijalnog partnera, broj bivših partnera i razdoblje kada su se ti susreti dogodili.

Nakon pregleda svake vremenske crte, sudionici su trebali ocijeniti koliko su spremni ući u ozbiljnu vezu te je li ih vremenski kontekst susreta naveo na promjenu mišljenja. Rezultati su pokazali da su ljudi općenito manje voljni ući u vezu s osobom koja je imala velik broj seksualnih partnera. Međutim, bili su otvoreniji ako su se ti susreti s vremenom prorijedili.

Pomalo iznenađujuće, istraživači su pronašli malo dokaza o postojanju dvostrukih seksualnih standarda. Naime, i muškarci i žene su seksualnu povijest procjenjivali na sličan način.

- Rezultati ovog istraživanja upućuju na izostanak dvostrukih standarda, osporavajući ideju da se žene strože prosuđuje zbog njihove seksualne prošlosti nego muškarce - rekao je dr. Thomas.

Općenito, rezultati pokazuju da je utjecaj seksualne povijesti na privlačnost kao partnera puno složeniji nego što se mislilo.

- Rasprave na internetu o seksualnoj prošlosti ljudi često mogu biti vrlo osuđujuće, no rezultati ovog istraživanja pokazuju da je slika puno složenija - dodao je dr. Thomas.

- Naučili su nas vjerovati da društvo strogo prosuđuje one sa seksualno avanturističkom prošlošću, ali zapravo su pojedinci mnogo spremniji oprostiti, osobito ako se nečiji pristup seksualnosti promijenio - rekao je.

Rezultati ovog istraživanja ne samo da bacaju novo svjetlo na univerzalnu prirodu naše seksualne psihologije, već bi se mogli iskoristiti i za borbu protiv rasprava o seksualnoj prošlosti na internetu.