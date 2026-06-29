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OPREZ, TRUDNICE!

Brojne namirnice trebalo bi izbjegavati tijekom trudnoće - nemojte napraviti ove greške

Pravilna prehrana u trudnoći izuzetno je važna jer utječe na zdravlje i majke i bebe. Većina hrane se smije konzumirati, ali na pravilan način, do nekolicinu namirnica treba ipak izbjeći jer mogu povećati rizik od infekcija ili komplikacija u trudnoći.
Brojne namirnice trebalo bi izbjegavati tijekom trudnoće - nemojte napraviti ove greške
Trudnoća je vrijeme da budete oprezniji no inače. Evo koje namirnice mogu predstavljati problem. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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Trudnoća je vrijeme da budete oprezniji no inače. Evo koje namirnice mogu predstavljati problem. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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