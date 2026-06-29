Brojne namirnice trebalo bi izbjegavati tijekom trudnoće - nemojte napraviti ove greške

7. Vitamin A: Nemojte uzimati visoke doze multivitaminskih dodataka ili bilo koje dodatke prehrani koji sadrže vitamin A. U dodacima prehrani nalazi se retinol (preformirani vitamin A) kojeg ima i u namirnicama životinjskog podrijetla. U velikim količinama je toksičan za plod. Tijelo ga skladišti u jetri i teže ga izlučuje. | Foto: Stevica Mrdja