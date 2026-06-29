Brojne namirnice trebalo bi izbjegavati tijekom trudnoće - nemojte napraviti ove greške

Pravilna prehrana u trudnoći izuzetno je važna jer utječe na zdravlje i majke i bebe. Većina hrane se smije konzumirati, ali na pravilan način, do nekolicinu namirnica treba ipak izbjeći jer mogu povećati rizik od infekcija ili komplikacija u trudnoći.
Trudnoća je vrijeme da budete oprezniji no inače. Evo koje namirnice mogu predstavljati problem.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Trudnoća je vrijeme da budete oprezniji no inače. Evo koje namirnice mogu predstavljati problem.
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Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Trudnoća je vrijeme da budete oprezniji no inače. Evo koje namirnice mogu predstavljati problem.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1. Riba s živom: Riba je zdrav dio prehrane u trudnoći, ali neke vrste sadrže živu, metal koji može štetiti razvoju bebe. Izbjegavajte morskog psa, sabljarku, kraljevsku skušu, tunu (najviše 2-3 konzerve tjedno). Manje vrste tuna sigurnije su od velikih, poput velikooke tune koja se koristi u sushiju.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
2. Sushi: Izbjegavajte sirove ili nedovoljno kuhane namirnice koje mogu prenositi bakterije ili viruse. Tuna, losos i sabljarka u sirovom obliku nose rizik od listerije i toksoplazmoze.
| Foto: 123RF
3. Kofein: Sigurno je piti do 200 mg na dan tijekom trudnoće, što je otprilike dvije šalice kave ili čaja. Redovito pijenje više od ove količine može povećati rizik od komplikacija u trudnoći, poput niske porođajne težine. Pripazite i na sokove i energetske napitke koji mogu sadržavati kofein.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. Alkohol: Konzumiranje alkohola u trudnoći može dugoročno naštetiti vašoj bebi. Ako ste trudni ili planirate trudnoću, najsigurniji pristup je da uopće ne pijete alkohol. To svodi rizike za vašu bebu na minimum.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
5. Voće, povrće i salate: Naravno da ga ne treba izbjegavati, ali zahtijeva dodatan oprez. Mogu na sebi imati prljavštinu, što vam može uzrokovati bolesti. Obavezno temeljito operite svo voće, povrće i sastojke salate.
| Foto: 123RF
6. Enoki gljive: Postoji mogućnost da enoki gljive sadrže bakteriju Listeria. To može uzrokovati infekciju koja se naziva listerioza. Kuhanje enoki gljiva temeljito ubija bakterije, smanjujući rizik. Čuvatjte ih u hladnjaku prije upotrebe. Prilikom pripreme enoki gljiva redovito perite ruke sapunom i toplom vodom te čistite sve površine i pribor koji koristite.
7. Vitamin A: Nemojte uzimati visoke doze multivitaminskih dodataka ili bilo koje dodatke prehrani koji sadrže vitamin A. U dodacima prehrani nalazi se retinol (preformirani vitamin A) kojeg ima i u namirnicama životinjskog podrijetla. U velikim količinama je toksičan za plod. Tijelo ga skladišti u jetri i teže ga izlučuje.
| Foto: Stevica Mrdja
8. Jetra: Životinjsku jetru i proizvode od jetre (poput pašteta) trebaju u potpunosti izbjegavati tijekom cijele trudnoće. Jetra je organ u kojem životinje skladište vitamin A, zbog čega sadrži ekstremno visoke, toksične koncentracije preformiranog vitamina A (retinola) koje mogu uzrokovati teške urođene mane kod ploda.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
9. Sirevi: Meki sirevi, oni od nepasteriziranog mlijeka ili s plavom plijesni nisu pogodni za trudnice jer postoji vjerojatnost da mogu sadržavati bakteriju Listeria. Zato izjegavajte brie, camembert, meki zreli kozji sir, gorgonzolu, roquefort (osim ako se ne kuhaju). Meki sirevi s bijelim premazom izvana imaju više vlage, što može olakšati rast bakterija.
| Foto: 123RF
10. Suhomesnati proizvodi: Ne kuhaju se pa mogu sadržavati parazite koji uzrokuju toksoplazmozu, koja može biti izuzetno opasna i izazvati pobačaj. Izbjegavajte pršut, kulen, zimsku i čajnu salama, vratinu, buđolu, slaninu, domaće kobasice... Siguran način da ih konzumirate je pečene u pećnici (npr. na pizzi) ili na tavi jer toplina ubija bakteriju.
| Foto: 123RF
11. Sirova jaja: Domaća majoneza, tiramisu, holandski umak, kreme za kolače od sirovih jaja te sirovo tijesto za kolače treba izbjegavati jer nose rizik od salmonele. Kupovna majoneza iz staklenke je sigurna jer je pasterizirana.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
12. Slabo pečeno meso: Tatarski biftek ili "medium" ili "rare" odreske ostavite za nakon porođaja. Nedovoljno pečeno meso nosi rizik od toksoplazmoze i E. coli. Devet mjeseci zaboravite na ružičaste dijelove mesa.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
13. Sirove školjke i rakovi: Kamenice, dagnje i škampi koji nisu termički obrađeni mogu u sebi sadržavati norovirus i bakterije. Preskočite ih.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
14. Umjetni zaslađivač: Izbjegavajte saharin koji lako prolazi kroz posteljicu i može se zadržati u tkivu ploda jer ga bebino tijelo sporo eliminira. Sigurni u umjerenim količinama su aspartam i sukraloza.
| Foto: 123RF