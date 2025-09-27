Brojni građani na Trgu obavili preventive preglede za bolesti srca i učili osnove oživljavanja

Na temu „Svaki otkucaj je važan!” i s ciljem podizanja svijesti o kardiovaskularnim bolestima u subotu je na Trgu bana Jelačića obilježen Svjetski dan srca, akcijom preventivnih pregleda za smanjenje smrtnosti od bolesti odgovornih za više od 20,5 milijuna preminulih svake godine.

Brojni građani besplatno su izmjerili krvni tlak, razinu glukoze i kolesterola, izračunali indeks tjelesne mase i dobili procjenu kardiovaskularnog rizika te uz preventivne preglede dobili su savjete o pravilnoj prehrani i važnosti tjelesne aktivnosti. Bila je organizirana i praktična edukacija o osnovama oživljavanja - kardiopulmonalnoj reanimaciji.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Visoki tlak godinama može tinjati bez simptoma

Ministrica zdravstva Irena Hrstić rekla je kako kod kardiovaskularnih bolesti imamo dobru kurativu, no dodatni naglasak treba biti na preventivi, jer su preventivni pregledi koji se provode u Hrvatskoj od prošle godine pokazali da postoji više čimbenika rizika koji utječu na to da nemamo dobar broj zdravih godina u životu građana.

Istaknula je kako Ministarstvo zdravstva podupire sve preventivne akcije, jer će se sigurno kroz opetovane preglede i prevenciju pronaći osobe koje su u potencijalnom riziku za razvoj kardiovaskularnih bolesti.

Akademik Davor Miličić, predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva i upravitelj Zaklade Hrvatska kuća srca, rekao je da se bolesti srca mogu u najvećem broju slučajeva spriječiti zdravim načinom života, nepušenjem, žustrim kretanjem od barem pola sata na dan, zdravom prehranom, primjerenim kalorijskim unosom.

„Genetika je samo 30 posto, a sve ostalo je naš stil života”, istaknuo je.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Bolesti srca mogu se prevenirati zdravom prehranom i žustrim hodanjem

Kao simptom kod kojeg treba odmah potražiti liječničku pomoć izdvojio je bol u prsima, obično u središtu prsa, jer ona može upućivati na anginu pectoris ili infarkt miokarda, a postoji i niz drugih simptoma, od aritmije i preskakanja srca, zapuhivanja pri naporu, lošeg podnošenja napora, gušenja kada se leži na ravnoj podlozi.

Prema podacima Svjetske kardiološke federacije jedna od pet osoba umrijet će o kardiovaskularnih bolesti, no 80 posto bolesti srca i moždanog udara može se spriječiti. One su desetljećima vodeći uzrok smrtnosti i u Hrvatskoj.

Voditeljica Odjela za srčano-žilne bolesti s registrima u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Verica Kralj rekla je kako je u 2024., od bolesti srca umro 20341 osoba, što je 40 posto svih umrlih - 45 posto žena i 35 posto muškaraca.

Najčešće dijagnostičke skupine bile su ishemijska bolest srca i hipertenzivne bolesti, a kardiovaskularne bolesti su odgovorne i za 24 posto svih prijevremenih smrti, prije 65 godine života.

Unatoč 20-godišnjem smanjenju smrtnosti, Hrvatska i dalje bilježi više stope smrtnosti od prosjeka Europske unije sa standardiziranom stopom od 591,7 na sto tisuća stanovnika.

Foto: DREAMSTIME

Važno je naučiti osnove oživljavanja jer time doslovno nekome možemo spasiti život

Ivana Portolan Pajić, članica Upravnog odbora Zaklade Hrvatska kuća srca, smatra kako su ovakve javnozdravstvene akcije prilika su da se građani jednostavno, brzo i besplatno upoznaju sa svojim zdravstvenim statusom i dobiju savjete stručnjaka, a njihov je cilj da što veći broj ljudi postane svjestan rizika i na vrijeme poduzme korake za zdraviji život.

U sklopu 25. godina obilježavanja Svjetskog dana srca u nedjelju će se osvijetliti pročelje zgrade HNK u crvenu boju, a u ponedjeljak održati edukacija oživljavanja za seniorsku ekipu Vaterpolo kluba Mladost.