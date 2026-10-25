'Bučino ulje najbolje ide na topli krumpir ili toplu grah salatu'

Dok maslinovo ulje odavno ima status zvijezde zdrave mediteranske prehrane, bučino ulje još uvijek često čuvamo za grah salatu, iako je riječ o vrijednom domaćem proizvodu bogatom nezasićenim masnim kiselinama i prirodnim antioksidansima koji može obogatiti i neka netradicionalna jela. Štoviše, bučino ulje ne mora biti samo zamjena za maslinovo da bi zaslužilo svoje mjesto na našem stolu, poručuje Sanja Mahovlić Vučinić, dipl. oec., direktorica Razvojne agencije IGRA d.o.o. i tajnica Udruge proizvođača bučinog ulja Hrvatske u sklopu koje je održan i stručni skup o vrijednostima tog ulja.

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Povezujemo ga s grah salatom, nekim zagorskim specijalitetima i kuhinjom naših baka, no njegov potencijal nadilazi samo tradicionalne recepte, dodaje sugovornica. Dodaje kako je poznato da maslinovo ulje ima znatno opsežniju znanstvenu podlogu koja potvrđuje benefite konzumacije za zdravlje, no to ne znači da bučino treba ostati u njegovoj sjeni.

Foto: Privatni album

- Raznolikost je ono najvažnije što bučino ulje donosi u kuhinju. Njegova intenzivna, prepoznatljiva orašasta aroma može običnu salatu pretvoriti u zanimljiv prilog, a nekoliko kapi dodanih na kraju pripreme zaokružiti okus cijelog jela. Odlično se slaže s matovilcem, rajčicom, svježim sirom i pečenim povrćem, a može se dodati i krem juhama. Ne treba, dakle, čekati posebnu priliku niti za sparivanje s bučinim uljem trebamo pripremati komplicirano jelo, dovoljno je malo kreativnosti. Na primjer, ne moramo ga uvijek sparivati samo sa slanim jelima - ističe sugovornica.

Foto: Privatni album

- Moja apsolutno najdraža kombinacija je sladoled od bourbon vanilije preliven kvalitetnim bučinim uljem! Zvuči neobično, ali kremasta, nježna slatkoća vanilije i bogata, orašasta aroma ulja stvaraju okus koji me nevjerojatno podsjeća na svima nam drage napolitanke - otkriva Sanja Mahovlić Vučinić. Djeluje kao gastronomski eksperiment, ali upravo takve kombinacije pokazuju koliko se tradicija može uspješno spojiti s novim idejama.

Manje je poznato da hrvatski proizvođači bučinog ulja osvajaju međunarodna priznanja, dok Varaždinsko bučino ulje ima europsku zaštitu zemljopisnog podrijetla. Koliko je buča važna za lokalno gospodarstvo, pokazala je i ovogodišnja Bučijada. Tijekom tri dana manifestaciju je posjetilo oko 80.000 ljudi, a okupila je više od 300 izlagača, među kojima i četrdesetak uljara. Prema podacima Turističke zajednice Ivanić-Grada, prodano je oko 10.000 litara bučina ulja i 18.000 bučnica.

Pred proizvođačima su danas i ozbiljni izazovi, upozorava sugovornica. Visoke temperature i nedostatak oborina otežavaju poljoprivrednu proizvodnju, a dostupnost kvalitetnih bučinih sjemenki postaje sve važnije pitanje. Bez stabilne baze sirovina teško je planirati proizvodnju i osigurati kontinuitet ponude, no hrvatsko bučino ulje ima potencijal za snažniju prisutnost na inozemnim tržištima, posebno među kvalitetnim proizvodima veće dodane vrijednosti, kaže.

- Buča, naravno, ne završava samo na ulju. I njezine su sjemenke su prava mala riznica kulinarskih mogućnosti. Izvor su biljnih proteina, nezasićenih masnih kiselina, prehrambenih vlakana te minerala poput magnezija i cinka. Mogu se jesti sirove ili pržene, dodavati kruhu, pecivima, salatama, jogurtu i žitaricama, a od njih se mogu pripremati pesto, namazi, hrskavi dodaci juhama i slane grickalice - podsjeća Sanja Mahovlić Vučinić. Proizvođači danas nude i čokoladne, pikantne i ljute varijante, pokazujući da i tradicionalna namirnica može dobiti sasvim novo lice.

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- Zanimljiva je i bučina pogača, koja ostaje nakon proizvodnje ulja i može poslužiti kao sirovina za daljnju preradu, uz odgovarajuće postupke i poštovanje pravila sigurnosti hrane. Dakle, ne govorimo samo o jednom proizvodu, nego o čitavom nizu mogućnosti za stvaranje dodatne vrijednosti - naglašava Mahovlić Vučinić.

- Za razliku od maslinovog ulja, kod kojega postoje jasno definirane kategorije kvalitete - pa imamo ekstra djevičansko i djevičansko te obično maslinovo ulje, ovisno o načinu obrade - bučino ulje na tržištu se najčešće razlikuje prema sastavu, odnosno prema tome radi li se o 100-postotnom bučinom ulju ili o mješavini bučinog i drugih biljnih ulja. Ono 100-postotno bučino ulje proizvodi se isključivo od bučinih sjemenki, postupkom prešanja - kaže prof. dr. sc. Srećko Valić, sa Zavoda za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta u Rijeci. Dodaje kako takvo ulje sadrži visok udio nezasićenih masnih kiselina, među kojima prevladavaju linolna i oleinska kiselina.

- Osim toga, bučino ulje sadrži i niz biološki aktivnih spojeva, prije svega tokoferole, osobito gama-tokoferol, koji ima važnu antioksidacijsku ulogu, zatim fenolne spojeve, fitosterole i karotenoide. Upravo je prisutnost tih sastojaka razlog sve većeg znanstvenog interesa za moguće povoljne učinke bučinog ulja na ljudsko zdravlje - pojašnjava.

Miješano bučino ulje je smjesa bučinog ulja s drugim biljnim uljima. Takva su ulja obično jeftinija, a njihov okus i miris mogu biti blaži. No, dodatkom drugih ulja smanjuje se koncentracija karakterističnih sastojaka bučinog ulja, ovisno o njihovu udjelu u mješavini. Stoga je važno pročitati deklaraciju i provjeriti udio bučinog ulja u proizvodu – nije isto sadrži li neka mješavina 30, 50 ili 80 posto bučinog ulja, upozorava profesor.

- Sa zdravstvenog aspekta, ako želimo iskoristiti specifične nutritivne vrijednosti i biološki aktivne sastojke bučinih sjemenki, prednost ima 100-postotno bučino ulje - kaže. I dok se ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje mogu koristiti za kuhanje, pirjanje i pečenje, kod bučinog ulja to nije slučaj, dodaje profesor.

- Zbog relativno visokog sadržaja višestruko nezasićenih masnih kiselina osjetljivijih na oksidaciju ne preporučuje se za dugotrajno prženje pri visokim temperaturama. No, dodatak bučinog ulja u topli grah ili krumpir za salatu je sasvim opravdan. Zapravo je najbolje krumpir ili grah nakon kuhanja kratko ostaviti da se ohlade, pa dodati bučino ulje dok su još ugodno topli, približno 40–60 °C. Tako nećemo narušiti njegovu kvalitetu, a aromatične komponente ulja lakše se raspoređuju po toploj namirnici - savjetuje sugovornik.