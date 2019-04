Želiš li haljinu Matije Vujice ili odijelo iz Varteksa? Klikni tu!

Snažne, nasmiješene, obrazovane, ozbiljne, marljive, uporne, lijepe, pametne, uplakane, talentirane.... žene svuda su oko nas. A kad im izmiče tlo pod nogama, i kad stvari pođu po zlu trebaju svoje heroje. Zgrabi priliku i postani pravi heroj svojoj najboljoj prijateljici.

Pruži joj priliku da zablista na maturalnoj večeri i bude apsolutna kraljica večeri. Sad imaš priliku za to! Nudimo ti priliku da ti i tvoja BFF zasjate kao na crvenom tepihu te prošetaš svoju najbolju frendicu u modernim i raskošnim haljinama s dizajnerskim potpisom Aleksandre Dojčinović, Matije Vujice, Ivana Alduka, Monike Sablić i Duchess womens wear. No, to nije sve! U našem natječaju osvojite i jedinstvenu svečanu frizuru te šminku za najvažniju noć u životu jednog maturanta!

Što trebaš napraviti?

Prijaviti svoju najbolju frendicu i objasniti nam u par rečenica zašto baš ona treba osvojiti dizajnersku haljinu – trebaš biti šaljiv, dosjetljiv i uvjeriti naš žiri da je baš ona ta – ako uspiješ i izaberemo tvoju frendicu, ti osvajaš Varteksovo odijelo da joj budeš dostojna pratnja! Zato oboje zaboravite na obilaženje dućana, isprobavanje, mjerenje, suze i nervozu – mi imamo savršeno rješenje – daj sve od sebe i šarmiraj nas - ti osvojiš odijelo, a ona haljinu!

Požuri, budi jedan od 5 Dream dobitnika kompletnog maturalnog looka!

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA