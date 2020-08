\u00a0

<p>Pandemija korona virusa donijela je niz promjena, zbog potrebe da održavamo mjere higijene, distancu i želje da se ljudi osjećaju sigurnije. Britanski studio za dizajn PriestmanGoode imao je upravo te zahtjeve na umu lansiravši post-pandemijsku kabinu za putovanje zrakoplovom, kako bi putnicima osigurao osobni prostor i veću sigurnost na putu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Zaprosio je djevojku uz doček glazbom na aerodromu</p><p>Tvrtka je ponovno naglasila podjelu na ekonomsku i putničku klasu. Oni u putničkoj klasi i dalje bi trebali sjediti tako da mogu putovati sami, kao par ili u grupama. Na kraju svakog drugog reda postavljeni su zasloni kojima se odvajaju putnici, dok su sustavi za zabavu tijekom leta uklonjeni u korist mogućnosti da svaki putnik uključi svoje vlastite uređaje.</p><p> </p><p>Putnici u ekonomskoj klasi letjet će u potpuno zatvorenom osobnom prostoru, pregrađenom zavjesama i upotpunjenom sustavima za kontrolu svjetla i temperature, kao i osobnim ormarom i spremištem te sustavom za zabavu usklađenim s putnikovim uređajima.</p><p>Takva kabina može se pohvaliti dodacima koji doprinose održavanju higijene: Sjedalima od antimikrobnih materijala. Također, sjedala će imati ugrađeno UVC svjetlo za čišćenje, kao dio procesa prije ukrcavanja i ulaska u kabinu, uz takvu organizaciju da putnik neće morati dodirivati ništa oko sebe, donosi <a href="https://edition.cnn.com/travel/article/pandemic-airplane-cabin-intl-scli/index.html">CNN.</a></p><p>- Gledali smo unaprijed i vodili se potrebom da se promijeni ponašanje putnika, te da to budu rješenja koja se mogu implementirati kroz nekoliko godina, te rješenja koja će aviokompanijama biti isplativa za mnogo godina unaprijed - kaže Nigel Goode, direktor PriestmanGoodea u izjavi.</p><p>Prema sadašnjim procjenama, trebat će im tri godine da do kraja razviju te kabine i započnu s proizvodnjom. </p><p>- Vodili smo se time da naša rješenja ljudima trebaju pružiti i dozu sigurnosti od nekih budućih pandemija, tako da budu isplativa za aviokompanije - kažu u tvrtki. </p><p>Samo ovog tjedna, Međunarodno udruženje za zračni promet objavilo je da se globalni zračni promet neće oporaviti od krize Covid-19 do 2024. godine, odnosno godinu dana kasnije nego što je ranije predviđeno. </p><p>U revidiranim podacima tijelo koje predstavlja 290 zrakoplovnih kompanija predviđa da će se međunarodni putnički promet 2020. smanjiti za 55 posto u odnosu na 2019. godinu, a među razlozima za to je i nedostatno povjerenje putnika u to da je putovanje avionom sigurno. <br/> </p>