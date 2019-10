Bunkeri bogataša: Oni će smak svijeta dočekati u supervilama

Da čujete nekog da kaže kako gradi 'bunker za sudnji dan, vjerojatno biste zamislili mračnu betonsku sobu, s madracima po podu kao na kampiranju i s konzervama hrane. No skloništa koja se grade danas nisu niti malo nalik onima iz 20. stoljeća - diljem svijeta posluju brojne tvrtke koje zadovoljavaju sve veću potražnju skloništa u slučaju bilo kave katastrofe - bilo da se radi o globalnoj pandemiji, asteroidu ili Trećem svjetskom ratu. A spomenute tvrtke sve više resursa ulažu u to da uz sigurnost klijentu ponude i - luksuz.

U bunkeru u kojem su se skrivali vaš otac ili djed vjerojatno nije bilo previše ugodno - rekao je Robert Vicino, poduzetnik za nekretnine i izvršni direktor tvrtke Vivos, koja također gradi i oprema 'skloništa visokog ranga' širom svijeta.

- Nekad se podrazumijevalo da je sklonište 'sivo' i mračno, poput nekog zabačenog vojnog objekta. No činjenica je da ljudi koji su naviknuti na određeni stil života ni ne bi dugo mogli opstati u takvom spartanskom okruženju.- objasnio je.

Mnogi pripadnici svjetske elite, uključujući menadžere hedge fondova, sportske zvijezde i moćnike iz IT industrije, odlučili su dizajnirati vlastita tajna skloništa da u slučaju prirodne ili nametnute katastrofe imaju gdje smjestiti svoje obitelji i osoblje. Foto: Vivos

To potvrđuje i generalni direktor tvrtke Rising S iz Teksasa Gary Lynch koji za CNN kaže da je prodaja njihovih prilagođenih podzemnih bunkera u 2016. porasla za nevjerojatnih 700 posto u odnosu na 2015., dok im je ukupna prodaja samo od izbora u Americi i dolaska Donalda Trumpa na vlast porasla za - 300 posto.

Te tvrtke danas bunkere izrađuju tako da posluže za nekoliko generacija, da izdrže i najjače potrese, a u njima se može skladištiti hrane dostatno da svi stanovnici budu siti barem godinu dana. Jedan od takvih bunkera nalazi se u jugoistočnom Londonu, a premda je prvotno sagrađen da zaštiti ključne vladine službenike ako se ostvari teorija nuklearne zime, pretvoren je u luksuznu rezidenciju vrijednu četiri milijuna američkih dolara.

Često se u gradnji skloništa koriste i materijali koje za svoje objekte upotrebljava vojska, a grade se i unutar već postojećih raketnih silosa, naslijeđa Amerikanaca i Rusa još iz Hladnoga rata. Njihove su konstrukcije dizajnirane tako da je očekivano da će ostati stajati i u slučaju nuklearnog udara, a opremljene su elektroenergetskim sustavima, sustavima za pročišćavanje vode, visokotlačnim ventilima i nuklearno-biološko-kemijskom filtracijom zraka.

Većina ih uključuje i zalihe hrane za godinu dana ili više, a mnogi imaju i hidroponske vrtove u kojima bi se sa sadnjom hrana još nadopunila. A u slučaju katastrofe već postoje izgrađene i cijele zajednice u kojima bi svi članovi pridonosili sa svojim posebnim vještinama potrebnim za dugoročno preživljavanje - pa bi ih nastanjivali vozači, liječnici, biolozi i učitelji.

'Noina arka' za odabrane

Jedno od takvih luksuznih skloništa tvrtke "Vivos xPoint" veličine manjeg grada nalazi se u blizini Black Hillsa u Južnoj Dakoti, a sastoji se od 575 vojnih bunkera koji su do 1967. godine služili kao skladište vojnog oružja. Trenutačno je to skladište prenamijenjeno u objekt u koji se može smjestiti oko pet tisuća ljudi, a unutrašnjost svakog opremljena je prema željama i mogućnostima vlasnika, i to po cijenama koje se kreću od 25 do 200 tisuća američkih dolara za svaki - ovisno o tome žele li 'minimalistički' uređen prostor ili dom s vrhunskim performansama.

Cijela će zajednica na kraju biti uređena sa blagodatima grada, uključujući gradsko kazalište, školu, hidroponske vrtove, liječničku kliniku, spa centre i teretanu. Za klijente koji i dalje traže nešto luksuznije, kompanija nudi i Vivos Europa One bunker, koji zovu i 'modernom Noinom arkom' u bivšem vojnom objektu iz Hladnog rata u Njemačkoj.

Konstrukcija mu je isklesana od čvrstog čelika, a nudi 34 privatne rezidencije, svaka se prostire na 2500 četvornih metara. Bunkeri će se prodavati nenamješteni, a svaki će vlasnik prostor moći opremiti prema vlastitom ukusu i potrebama; s tim da sam bira detalje poput izgleda prozora, unutarnjih bazena i teretane.

