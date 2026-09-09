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Zbog lošeg vremena...

Otvorenje Burger Festivala Zagreb ipak nije ovog četvrtka: Novi termin je subota, 12. rujna

Piše Anamarija Dukši,
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Otvorenje Burger Festivala Zagreb ipak nije ovog četvrtka: Novi termin je subota, 12. rujna
Foto: PR
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Unatoč kratkoj odgodi, posjetitelje na Tuđmancu očekuje nikad kreativnija street food ponuda koju donosi ukupno 16 pomno odabranih ugostiteljskih kućica

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Zbog nepovoljne vremenske prognoze došlo je do promjene termina početka ovogodišnjeg Burger Festivala Zagreb na Trgu dr. Franje Tuđmana. Festival je svoje službeno otvorenje prvotno trebao imati u četvrtak, 10. rujna, no zbog očekivanih vremenskih neprilika, početak je pomaknut na subotu, 12. rujna 2026. u 11 sati.

Kako bi posjetiteljima nadoknadili propuštene dane i omogućili im da u festivalskoj atmosferi uživaju u što ugodnijim vremenskim uvjetima, trajanje festivala produljeno je za dva dana. Tako će ovogodišnji Burger Festival Zagreb trajati sve do utorka, 22. rujna.

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Dečki iz kvarta otvorili burger bar: 'Naši burgeri su pravi 'smash'!' | Video: 24sata/Igor Kralj/Pixsell

Unatoč kratkoj odgodi, posjetitelje na Tuđmancu očekuje nikad kreativnija street food ponuda koju donosi ukupno 16 pomno odabranih ugostiteljskih kućica. Kroz 11 festivalskih dana publika će moći kušati više od 50 burgera i autorskih kreacija, s ponudom koja se kreće od provjerenih klasika do eksperimentalnih i premium okusa. Izlagači ove godine donose kreativne fuzije poput istarskog žgvaceta u burgeru, majoneze od pečene koštane srži, kozica s umakom od limete, te burgera s umakom od pistacije i hrskavim kadaifom.

Na Trgu dr. Franje Tuđmana U Zagreb stiže 11. Burger festival: Čekaju vas najsočniji zalogaji i vrhunska zabava
U Zagreb stiže 11. Burger festival: Čekaju vas najsočniji zalogaji i vrhunska zabava

Uz bogatu ponudu burgera od divljači i mediteranskih gyros smash varijanti, premijerno stižu i mini donutsi u šest različitih okusa.

Foto: PR

Za osvježenje i večernja druženja pod zvijezdama zaduženi su vrhunski barovi s bogatim izborom piva, vina i autorskih koktela. Uz gastro ponudu, svakodnevni popratni program među inim, donosi uzbudljivi glazbeno-kulinarski kviz na otvorenom, besplatni BBQ masterclass, napeta amaterska natjecanja u obaranju ruku i jedenju ljutih papričica.

Foto: PR

Glazbeni dio festivala, uz cjelodnevne DJ setove, obilježit će i popularni partyji te veliki koncerti regionalnih trap, electro i pop-rock senzacija koji jamče odličnu atmosferu na plesnom podiju pod otvorenim nebom. O pobjedniku i najboljem burgeru festivala tijekom svih 11 dana odlučivat će isključivo publika glasovanjem putem QR kodova.

Foto: PR

Za sve svakodnevne novosti i izmjene u rasporedu glazbenog i popratnog programa te dodatne informacije o prijavama za natjecanja, pratite službene Facebook i Instagram stranice Burger Festivala Zagreb.

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