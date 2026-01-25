Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Čak 160 mališana u Centru u Nazorovoj čekalo novi smještaj

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 1 min
Čak 160 mališana u Centru u Nazorovoj čekalo novi smještaj
Foto: Arhiva Večernjeg lista

Bilo bi lakše kad bi majke nekih od njih uspjele riješiti stambenu situaciju jer bi uzele svoju djecu, kao i da se utvrdi pravičnija naknada za hranitelje, piše Večernji na današnji dan 1961.

Admiral

U Centru za smještaj djece u Nazorovoj ulici čak 160 mališana se pita tko će ih posvojiti, piše Večernji list na današnji dan 1961. godine. Dijelom su to izvanbračna djeca koju bi majke i uzele k sebi, ali nemaju riješeno stambeno pitanje. Prošle godine odavde je 60-ero djece otišlo u nove porodice, ljudima koji su ih posvojili, i to pretežno u općinama Susedgrad, Trnje i Trešnjevka. Općina Maksimir smješta djecu u porodici sela Kutinskoga kotara. Djelomično je to učinila i općina Dubrava. Možda je prerano govoriti da Centar pomalo prerasta u socijalnu ustanovu za smještaj djece u porodici, no rezultati su neosporni. Bilo bi lakše kad bi majke nekih od njih uspjele riješiti stambenu situaciju jer bi uzele svoju djecu, kao i da se utvrdi pravičnija naknada za hranitelje. Ona iznosi 6000 dinara, a smještaj djeteta u Centru stoji čak 18.000 dinara. Zbog toga će općina Trnje raspraviti mogućnost da se naknada povisi na 10.000 dinara.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026