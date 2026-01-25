Čak 160 mališana u Centru u Nazorovoj čekalo novi smještaj

U Centru za smještaj djece u Nazorovoj ulici čak 160 mališana se pita tko će ih posvojiti, piše Večernji list na današnji dan 1961. godine. Dijelom su to izvanbračna djeca koju bi majke i uzele k sebi, ali nemaju riješeno stambeno pitanje. Prošle godine odavde je 60-ero djece otišlo u nove porodice, ljudima koji su ih posvojili, i to pretežno u općinama Susedgrad, Trnje i Trešnjevka. Općina Maksimir smješta djecu u porodici sela Kutinskoga kotara. Djelomično je to učinila i općina Dubrava. Možda je prerano govoriti da Centar pomalo prerasta u socijalnu ustanovu za smještaj djece u porodici, no rezultati su neosporni. Bilo bi lakše kad bi majke nekih od njih uspjele riješiti stambenu situaciju jer bi uzele svoju djecu, kao i da se utvrdi pravičnija naknada za hranitelje. Ona iznosi 6000 dinara, a smještaj djeteta u Centru stoji čak 18.000 dinara. Zbog toga će općina Trnje raspraviti mogućnost da se naknada povisi na 10.000 dinara.

