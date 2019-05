Ugradili mu šipku: Imao 'rupu' u prsima, a danas je maneken

David James Seed (25), Australac koji živi u engleskom Manchesteru, tijekom čitavog života užasavao se ljetnih praznika jer se tada morao skinuti. Imao je urođenu deformaciju prsišta, tzv. ljevkasta prsa koja su bila udubljena.

Imao je 12 godina kada je išao na operaciju kojom su mu umetnuli metalnu šipku iza grudnog koša kako bi mu ispravili stanje koje se zove pectus excavatum. Prije tjedan dana išao je na još jednu operaciju kojom su mu iz grudi izvukli tu metalnu šipku. Uspješan je model i modni bloger, pa je hrabro podijelio fotografije nakon zahvata želeći inspirirati i druge koji pate zbog iste deformacije. Smatra kako mu je upravo ta operacija promijenila život.

Na prvoj operaciji su mu umetnuli metalnu šipku ispod sternuma te je s obje strane pričvrstili metalnim kopčama za rebra kako bi se kosti grudnog koša vratile u normalnu poziciju. Zbog pritiska šipke na rebra David je osjećao velike bolove i opisivao kako se osjeća kao da ga pritišće veliki teret. No svaki težak trenutak bio je vrijedan jer mu je ta operacija omogućila da izraste u samouvjerenog mladića, a ne u nesigurnog čovjeka koji se boji skinuti majicu.

- Riječ je o kongenitalnoj malformaciji koja se uočava već u ranom djetinjstvu, a postupno napreduje prema pubertetu. Deformacija grudnog koša, tzv. ljevkasta prsa, mogu biti više ili manje izražena. To u određenom broju slučajeva zahtijeva kirurški korektivni zahvat, koji se indicira individualno prema stupnju deformiteta. Naravno, uvijek je lakše ispraviti deformitete kod djece nego u odrasloj dobi jer s godinama dolazi do okoštavanja hrskavice, pa je zahvat teže izvesti. Unazad 15 do 20 godina i u Hrvatskoj rabimo Nussovu metodu gdje nema otvaranja prsnog koša ni resekcijskog zahvata nego se minimalnim zahvatom na operacijskom stolu ugrađuje jedna vrsta šipke ispod prsne kosti i već se na samom stolu korigira deformacija, kazao je predstojnik Klinike za torakalnu kirurgiju Jordanovac prof.dr.sc. Dinko Stančić - Rokotov.

- Takva šipka ostaje neko vrijeme u organizmu iza prsne kosti, najmanje godinu dana, ovisno od slučaja do slučaja. Nakon saniranja korekcije šipka se nakon godinu dana isto tako jednostavno izvadi. To je rutinski zahvat. Oporavak ovisi o vrsti zahvata. Ako je otvorena kirurška metoda, oporavak je značajno duži, a kod ove metode gdje nema otvaranja prsnog koša, dijete se vrlo brzo vraća normalnim aktivnostima. Ima manjih ograničenja u smislu da ne može trenirati taekwondo ili borilački sport gdje može doći do jakog kontakta ili udarca. Što se tiče funkcije pluća i srca, kirurška korekcija je ono što će popraviti situaciju ako je poremećaj funkcije drastičan, a u većini slučajeva radi se ipak o estetskom defektu više nego što postoji značajniji ispad funkcije srca ili pluća. Korektivni zahvat je trajno rješenje, dodao je

- Bez ove operacije ne bih stvorio karijeru u svijetu mode. Ne bih mogao snimati fotografije bez majice, niti bi mi odjeća odgovarala. Kad sam počeo dobivati poslove u modelingu, osjećao sam se fantastično jer sam bio svjestan da ništa od toga ne bih mogao raditi da nisam išao na operaciju. Osim karijere, počeo sam uživati u sitnim radostima poput bezbrižnog odlaska na more bez straha da će drugi vidjeti moja prsa. To mi je omogućilo i da budem samouvjeren pred djevojkama i ne stidim se svog tijela, opisao je David. Kazao je i kako deformacija sa sobom nosi dodatne fizičke nedostatke.

- Da nisam išao na operaciju, ramena bi mi se vjerojatno spustila prema naprijed. No sad mogu ponosno stajati ravnih leđa. Ne mogu zamisliti da s takvim prsima živim u 35. ili 45. godini.Znam da bez operacije na bih bio ovdje. Ona mi je promijenila život, ustvrdio je David.

Imao je 10 godina kad je primijetio da su mu se prsa udubila, a stanje se dodatno pogoršavalo tijekom sljedeće dvije godine. Stanje se javlja kad grudni koš raste prebrzo, pa se se rebra udubljuju prouzročujući smanjenje sternuma. Postalo mu je neugodno kad su ga vršnjaci počeli zadirkivati u svlačionici nakon utakmice rugbyja. Službenu dijagnozu dobio je s 12 godina.

Roditelji Elizabeth (59) i Neil (61), podržali su sina u odluci da ode na operaciju. On se sjeća trenutka kad se probudio nakon zahvata i s oduševljenjem gledao u svoja nova, ravna prsa.

- Išao sam u sportsku školu i igrali smo rugby do pet puta na tjedan. Na tuširanju su ljudi počeli primjećivati moju deformaciju i pitati me što je to. Nikad me nisu zlostavljali, ali sam bio klinac u kojeg su upirali prstom. Osjećao sam se nelagodno i to sam trpio dvije godine. Kad sam dobio dijagnozu, roditelji su puno istraživali o tom stanju i otkrili kako se ono može ispraviti. Praktički su natjerali doktore da me operiraju. Sjećam se da sam se susreo s konzultantom koji nam je objasnio kako će izgledati zahvat i tijek oporavka. Kazao je da će biti bolno, i to me uplašilo. Od straha mi je prokrvario nos i gotovo sam se onesvijestio. No u bolnicu sam došao kao naivni mali dječak. Tek kad sam primio anesteziju i sestra je rekla da je to druga najbolnija operacija koju izvode, počeo sam paničariti. No kad sam se probudio i vidio svoje novo tijelo, oduševio sam se, prisjetio se on. Trpio je strašne bolove, tvrdi on, a u tijelu je imao objekt koji mu je stvarao pritisak na kostima.

- Ova vrsta operacije se izvodi endoskopski tj. pod kontrolom kamere koja se uvodi u prsni koš i kontrolira instrument kojim se prolazi kroz virtualni prostor između srca i prsne kosti koji se dodiruju zbog samog deformiteta donjeg dijela prsne kosti, odnosno udubljenja. Iz tog razloga za ovu vrstu operacije neophodna je pripravnost kardiokirurga. Sama operacija je jako efektna jer u jednom trenutku popravite deformitet koji traje godinama s tim da se koriste samo dva postranična reza od par centimetara koja su poslije gotovo nevidljiva. Optimalno vrijeme za operaciju je vrijeme adolescencije, mada se može operirati mlađu djeca, ali i starije. Normalne aktivnosti mogu započeti već nakon tri mjeseca od operacije, naravno osim borilačkih vještina - pojasnio je specijalist dječje kirurgije prim. mr. sc. Tomislav Šušnjar iz KBC Split.

David se prisjeća da se nakon operacije osjećao kao da na prsima drži utege.

- Vratio sam se u školu nakon ljetnih praznika i dugo mi je trebalo da se posve oporavim. Bila je to velika promjena i moje se tijelo moralo priviknuti na šipku, a kosti su trebale shvatiti kako rasti, nastavio je.

Nakon oporavka odlučio je ojačati mišiće i imati prsa o kakvima je oduvijek sanjao. Imao je 15 godina kad je mami rekao da će raditi kao model. No tu karijeru ipak nije odmah ostvario. Postao je asistent nastavnika u australskom Sydneyu, a slučajni susret s čovjekom koji mu je rekao da bi mogao raditi kao model probudio je snove iz prijašnjeg razdoblja. Javio se u modeling agenciju te odustao od sveučilišne karijere kako bi se posvetio modi. Sada radi za britanske modne agencije.

- Oduvijek sam bio u dobroj formi, volio sam vježbati i baviti se sportom. Oduvijek sam imao dobre mišiće na trbuhu, a nakon operacije namučio sam se i za dobre mišiće na prsima. Već od 15. godine sam vježbao doma. Sjećam se da sam baš nosio donje rublje Calvin Klein. Došao sam do mame i napola u šali joj rekao da ću jednog dana raditi za Calvin Klein. Nasmijala mi se, kazao je.

Nekoliko godina poslije na poslu su imali modnu reviju u humanitarne svrhe, i netko je došao k njegovom šefu kazavši kako bi trebao biti model.

- Šef mi je pomogao i otišao sa mnom do modne agencije. Prijavio sam se. Odgodio sam fakultet, a onda se više nikad nisam vratio. Zaljubio sam se u ovaj posao. Proputovao sam svijet, pohvalio e David. Iako o modelingu nije ništa znao, brzo se uklopio i sad sam vodi svoj Instagram blog na kojem govori o odjeći za muškarce. Usto, ondje objavljuje svoje iskustvo o operaciji grudnog koša kako bi ljudima objasnio kroz što je sve prošao da bi stigao do današnje situacije.

- Na Instagramu ima puno umjetnih priča i ljudi. Htio sam da znaju kako ja nisam samo još jedno lijepo lice, nego proživljavam ozbiljne stvari. U mojem životu ima borbi i bola. Nisam samo tijelo sa savršenim mišićima, nego sam prije toga imao puno problema na kojima sam puno radio kako bih dostigao ovo stanje danas. Nakon što sam podijelio svoj prvi post, nisam mogao vjerovati koliko mi se ljudi javi samo kako bi rekli da imaju istu deformaciju i da nikad nisu razmišljali o operaciji. Ne mogu zamisliti život s takvim prsima, kazao je.

- Ova vrsta deformiteta može biti nasljedna u 40% slučajeva, a razlog nastanka još nije u potpunosti razjašnjen. Postoji više teorija, a jedna od najnovijih je da se radi o poremećaju metabolizma razvoja rebrenih hrskavica. Učestalost ove bolesti kod novorođene djece je negdje oko jedan slučaj na 400-1000 novorođenčadi, a kod muške djece se pojavljuje šest puta češće nego kod ženske djece, pojasnio je prim. Šušnjar.

David je prošlog tjedna išao na ponovnu operaciju gdje su mu tijekom 90 - minutnog zahvata iz grudnog koša izvukli metalnu šipku. Više nema potrebe za korekcijom. Unatoč nekoliko ogrebotina i masnica, David se dobro oporavio i jedva čeka povratak na posao.

- Budući da je prva operacija toliko utjecala na mene, pomalo sam strahovao od odlaska na drugu operaciju. Ne živciram se puno oko drugih stvari, no oko ovoga sam bio prilično nervozan. Operacija je dobro prošla. Šipka je srasla s kostima pa su je morali čupati i zato imam par napuklih rebara i modrica, no sad sam dobro, zaključio je David.

POKAZALA SVE: Slavna ljepotica skinula se za novine