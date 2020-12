Diaz tvrdi da je vi\u0161e od polovice svog \u017eivota dala javnosti i sada osje\u0107a potrebu\u00a0uzeti vremena za sebe da se reorganizira\u00a0i odabere kako \u017eeli\u00a0natrag\u00a0do\u0107i u javnost. Sretna je, blagoslovljena i zahvalna \u0161to s djetetom zapo\u010dinje novo desetlje\u0107e. A jedan od glavnih ciljeva joj je za\u0161tititi svoju k\u0107er.

Na njezinom telefonu vi\u0161e nema slika pasa

U intervjuu s Jimmyjem Fallonom, Diaz je priznala da je dru\u017eenje s k\u0107eri pravi oblik raja. Diaz poku\u0161ava u\u017eivati \u200b\u200bu svakom trenutku, jer 'svaki dan postoje usponi i padovi i te stvari doga\u0111aju,\u00a0a ona vi\u0161e nije ista beba koja je bila ju\u010der'.

Nastavila je s obja\u0161njavanjem da se takve stvari nikada nisu dogodile njoj i Benjiju: 'Tako mi je drago \u0161to zapravo vidim kako raste,\u00a0\u0161to sam dio toga i \u0161to joj poma\u017eem da bude svoja, a to je jednostavno nevjerojatno'.

Diaz se na\u0161alila\u00a0i rekla\u00a0da njezin telefon vi\u0161e nije pun slika njezinih pasa, a ima ih samo \u010detiri. Sad par stalno ima pjesme 'Baby Shark' i 'Elmo's Song' na ponavljanju i to se svi\u0111a cijeloj obitelji. Diaz je sada ponosna mama koja u\u017eiva gledaju\u0107i svoju k\u0107er kako gleda svog oca s neograni\u010denom ljubavlju.

Jo\u0161 uvijek postoji neki pritisak kada ste\u00a0mama s 47 godina

U intervjuu s\u00a0Naomi Campbell, Diaz je podijelila kako voli prona\u0107i ravnote\u017eu u \u017eivotu. Prihva\u0107a da mnogi ljudi na drugi na\u010din postaju roditelji pa je\u00a0izjavila: 'Ljudi se vjen\u010daju\u00a0i imaju obitelj u mladosti. Ja to nekako radim u drugoj polovici svog \u017eivota'. Tako\u0111er, svi\u0111a joj se to \u0161to\u00a0joj je \u017eivot napokon privatan. Ali ipak, postoji odre\u0111eni pritisak, \u010dak i u kasnom maj\u010dinstvu. Diaz je ironi\u010dno rekla: 'Moram do\u017eivjeti otprilike 107 godina. Dakle, bez pritiska!'.

Unato\u010d tome, Diaz je potpuno sigurna da je ovo najsretnije doba njezina \u017eivota. Ni njena prethodna iskustva tijekom putovanja i rada ne mogu se usporediti s ovom novom fazom.

- Imati obitelj kad si mlad, to je kao i sve ostalo kad si mlad, jednostavno to napravi\u0161. Ali kada ste u mojim godinama i odlu\u010dite to u\u010diniti, to je pravi izbor. Za to se zaista mora\u0161 potruditi - izjavila je. Tijekom intervjua, Campbell je primijetila\u00a0da Diaz danas izgleda ljep\u0161e i sretnije u odnosu na prije i da je napokon postigla tu ravnote\u017eu, pi\u0161e Bright Side.