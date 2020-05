Cancun poziva goste nudeći im besplatne hotele, hranu i golf

Zanima vas ova tema? Pročitajte i ovo: Vječna spona turista i vlasnika: Kod nas ljetuju već 40 godina

U želji da privuku turiste, u Cancunu nude razne pogodnosti gostima nakon što se 8. lipnja u Meksiku ukinu mjere izolacije, piše Mirror.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako u Meksiku slave Dan mrtvih

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Golf igrališta, tematski parkovi, automobili za najam - sve će to gostima ponuditi besplatno kako bi se oporavili od krize zbog korona virusa. Privatna inicijativa uključuje više od 200 tvrtki koje su je podržale. Kampanja se temelji na broju dva. Hoteli će gostima za svaka dva noćenja nuditi još dva besplatna, a dvoje djece u pratnji dvoje odraslih također će imati besplatan smještaj.

Isti princip, 2+2, primijenit će i na najam automobila, što znači da će gosti za svaka dva dana najma dobiti još dva dana besplatno. Lokalni mediji javljaju kako će se kampanja proširiti i na spa te golf usluge kao i tematske parkove.

Kao i u Cancunu, turističke tvrtke u resortu Puerto Morelos i Tulum te karipski otočić Isla Mujeres sudjelovat će u kampanji. Čak trećina tvrtki koje je podupiru su hoteli.

- Jako smo sretni i predani zbog velikog odaziva sudionika u kampanji u različitim hotelima, kao i općenito podrškom turističke industrije. Ona bi trebala reaktivirati naša turistička odredišta nakon krize prouzročene COVID- 19 - kazao je Roberto Cintron, predsjednik Udruge hotelijera Cancuna, Puerto Morelosa i Isla Mujeres.

- U svjetlu ove netipične situacije, morali smo reagirati kako bi turisti i dalje imali na umu naša odredišta. Zato smo predložili ovu ideju i pokretanje kampanje za koju se nadamo da će imati učinka. Vjerujemo da je to formula za oživljavanje turizma. To što su odredišta sada jeftinija, ne znači da će tako ostati. Stoga izvucite korist iz situacije, jer neće trajati zauvijek - poručio je Oliver Reinhart, direktor meksičke tvrtke Atelier de Hoteles koja upravlja all inclusive hotelima u Cancunu.



Sretnici koji će sudjelovati u nagradnoj igri koju hotelijeri organiziraju, mogu osvojiti besplatno ljetovanje za dvoje sljedećih 20 godina. Nagradnu igru promoviraju pod nazivom #Come2MexicanCaribbean uz poruku: Sudjelujte kako biste osvojili doživotno besplatno ljetovanje na bilo kojoj destinaciji meksičkih Kariba, počevši od lipnja ove godine.

O konceptu se govorilo već neko vrijeme, no turistički dužnosnici su ga službeno objavili u srijedu.

- Postoji ideja na kojoj radimo sa Udrugom hotelijera Cancuna i trenutačno je u finalizaciji - rekao je početkom mjeseca Dario Flota, generalni direktor Quintana Roo Council of Tourist Promotion.

U Meksiku je zbog COVID - 19 umrlo 8500 ljudi, a bilo je zaraženo više od 78.000 ljudi. Hoteli i restorani će se otvoriti nakon 8. lipnja, a nadaju se da će do srpnja i kolovoza biti makar napola puni. Hotelski lanci poput Grupo Xcaret odbili su sudjelovati u kampanji jer smatraju da će smanjenje prihoda besplatnim sadržajima dodatno smanjiti prihode u turizmu.

Zanima vas ova tema? Pročitajte i ovo: Čak je pet hrvatskih otoka na popisu top destinacija Insidera