Car Franjo Josip svečano otvorio novu zgradu HNK u Zagrebu

Car Franjo Josip je 14. listopada 1895. svečano otvorio novu zgradu HNK u Zagrebu, za oko 750 gledatelja, u kojoj danas djeluje Hrvatsko narodno kazalište. Neobarokna zgrada HNK je remek-djelo kasnog historicizma austrijskog arhitekta Ferdinanda Fellnera i njemačkog arhitekta Hermanna Helmera, a zamijenila je zgradu kazališta na Gornjem gradu, koja nije bila tehnički dobro opremljena. Spomenuti dvojac bečkih arhitekata specijalizirao se za projektiranje kazališnih zgrada i ukupno su ih sagradili 48 u Europi. Zanimljivo je da je bilo mnogo rasprava o lokaciji novoga kazališta. Ideja da se gradi na prostoru gradskoga sajmišta (današnjem Trgu Republike Hrvatske) mnogima se nije dopala, jer se to tad smatralo periferijom grada.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+