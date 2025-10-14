Obavijesti

Car Franjo Josip svečano otvorio novu zgradu HNK u Zagrebu

Piše Ana Vukašinović, Marijana Matković,
Car Franjo Josip svečano otvorio novu zgradu HNK u Zagrebu
Na današnji dan car Franjo Josip svečano je otvorio zgradu HNK u Zagrebu koju su projektirali bečki arhitekti specijalizirani za projektiranje kazališnih zgrada. Ukupno su ih sagradili 48 u Europi

Car Franjo Josip je 14. listopada 1895. svečano otvorio novu zgradu HNK u Zagrebu, za oko 750 gledatelja, u kojoj danas djeluje Hrvatsko narodno kazalište. Neobarokna zgrada HNK je remek-djelo kasnog historicizma austrijskog arhitekta Ferdinanda Fellnera i njemačkog arhitekta Hermanna Helmera, a zamijenila je zgradu kazališta na Gornjem gradu, koja nije bila tehnički dobro opremljena. Spomenuti dvojac bečkih arhitekata specijalizirao se za projektiranje kazališnih zgrada i ukupno su ih sagradili 48 u Europi. Zanimljivo je da je bilo mnogo rasprava o lokaciji novoga kazališta. Ideja da se gradi na prostoru gradskoga sajmišta (današnjem Trgu Republike Hrvatske) mnogima se nije dopala, jer se to tad smatralo periferijom grada.

