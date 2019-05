Cecile (61) rodila svoju unuku: Dijete za sina i njegovog muža

Amerikanka Cecile Eledge (61) nedavno je u bolnici u Nebraski rodila svoju unuku za gay sina. Djevojčica nazvana Uma Louise Dougherty-Eledge je začeta in vitro oplodnjom, sa spermijima Cecileinog sina Matthewa, i jajnom stanicom sestre Matthewova muža, Elliota Doughertyja. Kako piše NBC News, Matthew i Elliot su od početka planirali koristiti jajnu stanicu Matthewove tete, ali su skoro odustali zbog konzervativne sredine u kojoj žive.

- Nebraska je 'malo konzervativnija' od većine država u SAD-u pa smo razmišljali i o posvojenju, jer smo se bojali da će nas se ovdje osporavati i kritizirati jer smo homoseksualni par u braku - ispričao je Matthew, koji ipak nije mogao odbiti maminu ponudu da ona iznese trudnoću.

- Odmah sam pomislila da mu želim pomoći i uzbuđena sam što u svemu tome mogu sudjelovati - rekla je Cecile koja je, iako je odavno ušla u menopauzu, sinu odmah 'ponudila maternicu'. Bez obzira na dob je uspjela brzo zatrudnjeti, a Eliot je objasnio da je super što je obitelj od obojice (njegova sestra i muževa mama) mogla sudjelovati u dolasku njihove kćerkice na svijet.

- Danas sam hranio Umu, a kad je prestala jesti i pogledala me, vidio sam lice svoje majke u njoj - dodao je Eliot kojemu je majka inače nedavno preminula.



Inače, kako piše portal The Cut, surogat majčinstvo nije svugdje legalno u SAD-u. Tako npr. zakon u državi New York ne podržava surogatsko majčinstvo, pa oni koji tamo žive obično 'nose' jajnu stanicu u susjednu državu New Jersey koja podupire surogatstvo, i tamo traže surogat majke.

Osnivač i ravnatelj Centra za plodnost CCRM, dr. Dr. Brian Levine, je objasnio da u New Yorku postoje odvjetnici koji se specijaliziraju samo za prava u surogat majčinstvu, pa se njima obraćaju oni koji oko toga imaju dvojbe.

A odvjetnik će za one koji žele surogat majke biti najmanji trošak - s obzirom na to da usluga izvantjelesne oplodnje (IVF) i 'usluga' surogatstva zajedno obično koštaju između 50 i 200 tisuća dolara, objasnio je dr. Levine.

Dodao je i da trošak samog prenošenja embrija u zemlju gdje je surogatstvo legalno nije skup, ali da je 'skupo' pronaći dobru surogat majku, tj. platiti ženi koja je voljna nositi dijete uobičajenu cifre koja se za tu uslugu traži.

