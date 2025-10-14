Danas slavimo samopouzdanje onih koji ponosno nose svoju ćelavost i ne skrivaju tko su. Ćelava glava nije nedostatak, već znak snage, stava i prihvaćanja sebe
DAN ‘BUDI ĆELAV I SLOBODAN’
Dan ćelavih muškaraca: Oni mogu biti itekako muževni!
Danas je dan kad bi svi oni koji se srame svoje ćelavosti trebali izaći i osjećati se potpuno slobodno.
Posebno se misli na one koji nose perike i tupee ili začešljavaju "ostatke" kose kako bi prikrili svoju ćelavost.
Dakle, slavite snagu muškaraca (i žena) koji su se usudili ponosno pokazati “golu glavu” te priznati i svijetu, a i sebi, da su prihvatili prirodan tijek stvari. Ćelavost nije znak slabosti, a posljednjih desetljeća ćelavi muškarci (i obrijani na nulu) ponovno su simbol muževnosti.
