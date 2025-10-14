Obavijesti

Lifestyle

DAN ‘BUDI ĆELAV I SLOBODAN’

Dan ćelavih muškaraca: Oni mogu biti itekako muževni!

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: < 1 min
Dan ćelavih muškaraca: Oni mogu biti itekako muževni!
Foto: 123RF

Danas slavimo samopouzdanje onih koji ponosno nose svoju ćelavost i ne skrivaju tko su. Ćelava glava nije nedostatak, već znak snage, stava i prihvaćanja sebe

Danas je dan kad bi svi oni koji se srame svoje ćelavosti trebali izaći i osjećati se potpuno slobodno.

Posebno se misli na one koji nose perike i tupee ili začešljavaju "ostatke" kose kako bi prikrili svoju ćelavost.

18 stvari koje muškarci nauče o ženama tek kad žive s njima

Dakle, slavite snagu muškaraca (i žena) koji su se usudili ponosno pokazati “golu glavu” te priznati i svijetu, a i sebi, da su prihvatili prirodan tijek stvari. Ćelavost nije znak slabosti, a posljednjih desetljeća ćelavi muškarci (i obrijani na nulu) ponovno su simbol muževnosti.

