Dan ćelavih muškaraca: Oni mogu biti itekako muževni!

Danas je dan kad bi svi oni koji se srame svoje ćelavosti trebali izaći i osjećati se potpuno slobodno.

Posebno se misli na one koji nose perike i tupee ili začešljavaju "ostatke" kose kako bi prikrili svoju ćelavost.

Dakle, slavite snagu muškaraca (i žena) koji su se usudili ponosno pokazati “golu glavu” te priznati i svijetu, a i sebi, da su prihvatili prirodan tijek stvari. Ćelavost nije znak slabosti, a posljednjih desetljeća ćelavi muškarci (i obrijani na nulu) ponovno su simbol muževnosti.