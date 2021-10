To su masti, odnosno lipidi, koji se prirodno nalaze u koži, no kako vrijeme prolazi, tako je i njihova koncentracija sve skromnija. No možemo ih nadoknaditi kremama i posebnim formulama

U hladnijim mjesecima, kad je koža tijela konstantno prekrivena, brže se isušuje, stoga je potrebno više je njegovati. Kreme s ceramidima jedan su od najboljih načina kako koži vratiti vlagu i masnoću, kako bi bila elastična i mekana. POGLEDAJTE VIDEO: Razlika između dnevne i noćne kreme Ceramidi su u sferi njege kože sve popularniji, donose ih mnoge kozmetičke kuće u proizvodima za njegu tijela. Uglavnom se spominju kao dio anti-age njege, no dobro ih je koristiti i kao preventivu, kako bismo smanjili mogućnost pojave isušivanja. Anti-age kozmetika za tijelo uključuje formule s posebnim sastojcima kao što su ceramidi, odnosno molekule koje oponašaju prirodnu masnoću kože. Ovi sastojci omogućuju našoj koži da se bolje snađe u izazovnim danima te da se ne isušuje prekomjerno. Hladni dani i umjetno grijanje utječu na našu kožu te je čine perutavom, a kako biste to izbjegli, mažite je nakon svakog tuširanja.