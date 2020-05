'Cerebralna paraliza nije me mogla spriječiti da zaplešem'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Prvi virtualni muzej susjedstva u Hrvatskoj otvara se na jesen

Što bih poručila zdravim ljudima koji su se zatvorili u kuću i ne vjeruju u sebe dovoljno da ostvare neke svoje snove? Slobodno napišite ovako: Ako vam se to dogodilo, pogledajte mene! Čovjek uvijek može barem pokušati ostvariti nešto više i uživati u tome, odgovara jednostavno Nereja Lasić (33), amaterska plesačica suvremenog plesa, djevojka koja govori španjolski i talijanski, često putuje i uživa u pripremama za početak samostalnog života s dugogodišnjim dečkom Nevenom.

Iako od djetinjstva boluje od cerebralne paralize i vezana je za invalidska kolica, te se teme ne stignete ni dotaknuti u druženju s njom, jer je od prvog trenutka očito da jednostavno nije dozvolila da joj to obilježi život.

Najviše voli pričati o plesu, a teme o ljubavi i putovanjima opet završe na temi plesa. Ta ljubav se rodila još 2012. godine, kad joj je jedna prijateljica koja je tada plesala u sklopu projekta Integriranog kolektiva za istraživanje pokreta – IMRC, u okviru kojega zdravi plesači plešu s osobama s invaliditetom, prvi puta predložila da joj se pridruži.

POGLEDAJTE VIDEO: Nereja pleše u duetu

Odmah je osjetila 'ono nešto', jer u suvremenom plesu se ne pleše na zadanu koreografiju i pokreti se ne moraju izvoditi u zadanoj formi, što ostavlja prostor da se prepustite i dopustite da vas ponese glazba i inspiracija, priča Nereja. Iako se danas više ne bavi boćanjem, valja reći da je i nositeljica zlatne medalje s državnog natjecanja održanog 2011. godine, iz vremena kad je boćala u sklopu Društva osoba s cerebralnom i dječjom paralizom. No, sport je danas zamijenio ples.

- Glazba je oduvijek bila dio mene, a ples čini da se osjećam slobodno, graciozno, mogu dopustiti emocijama da me ponesu i neizmjerno mi pomaže da kreativno iskoristim ogromnu energiju koju imam, pa i da se oslobodim negativne energije - kaže Nereja i u šali dodaje kako je sve to dovelo do toga da njen plesni partner iz dueta Nereja i Nikola, Nikola Orešković, kaže da ju nije lako pratiti na sceni. Ipak, čini se da se snašao, jer njihov je duet pred publikom doživio velike ovacije.

- No, lako za duet u kojem su pažnja publike i teret za izvedbu ipak podijeljeni na dvoje ljudi na sceni. Teže je plesati solo predstave - kaže Nereja. No, naravno da se i u tome okušala i beskrajno uživala, iako je mama u publici 'skoro pala u nesvijest strepeći od toga hoću li izdržati'.

- Nije lako jer je to bila vrlo zahtjevna predstava u kojoj sam punih 45 minuta na sceni, no kad nešto voliš i radiš to iz ljubavi, onda doista ništa nije teško - kaže djevojka, koja je s IMRC-om odradila i nekoliko javnih nastupa, u Rijeci, Karlovcu i Dubrovniku. S kolektivom je putovala i u Sloveniji, gdje je samo odgledala nastupe.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL Uz malo pripreme i poteškoća, zato što smo u malom dnevnom boravku, a ne na sceni, Nereja se začas uživjela u svoj solo i pokazala nam dio tog solo nastupa.

- Kad sam počela plesati, svojoj sam mentorici Ivi Nerina rekla da želim plesati bez kolica. Ne zato što bi mi moja invalidnost predstavljala problem, nego zato što je u kolicima jednostavno teško izvesti neke pokrete. Tako mi ona u predstavi služe kao rekvizit, a dio predstave plešem i na stolcu, kao i na podu, priča Nereja. Sva ustajanja iz kolica, prebacivanje na stolac, ili pod, te vraćanje u njih, Nereja na sceni, ali i privatno, najradije 'odradi' samostalno, bez obzira na to koliko je ponekad teško. Naime, cerebralna paraliza je stanje koje se očituje težom kontrolom mišića te spazmima, odnosno grčevima i ukočenošću dijelova tijela, pa neki pokreti od Nereje zahtijevaju izniman trud, pogotovo sada, nakon što već gotovo tri mjeseca nema treninga uslijed pandemije korona virusa, no ona jednostavno ne posustaje.

Dodaje kako joj je Neven, s kojim je u vezi od 2012. godine, u svemu jako velika podrška. I neizmjerno se raduje što im je uspio plan da i ona bude primljena u inkluzivnu zajednicu u kojoj on već živi, tako da će od 1. lipnja živjeti zajedno, samostalno, uz pomoć u svakodnevnim obavezama koje invalidima u zajednici pružaju stručnjaci.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: U tri godine skinula 60 kg: Tu i tamo zgriješi, no nema 'junka'



POGLEDAJTE VIDEO (Boris Banović) #ZAJEDNO24SATA: