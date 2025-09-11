Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NEOBIČAN DIZAJN

Češalj kao avangardna ogrlica: Obični predmet kao chic detalj

Piše Dubravka Prpić Znaor,
Čitanje članka: 1 min
Češalj kao avangardna ogrlica: Obični predmet kao chic detalj
Foto: Nina Gordon / The Row

Hiperrealizam u svijetu nakita nije novost, ali kada se predmet za uređivanje kose pretvori u ukras, stil dobiva suptilnu, humornu notu

Na prijelazu ljeta u jesen na sceni se pojavljuje detalj koji pomiče granice između svakodnevnog i luksuznog: ogrlica u obliku češlja. Na prvu gotovo ironičan, ovaj predmet postaje cool modni akcent koji spaja funkcionalno i estetsko te ulazi u isti imaginarij hiperrealističnog nakita koji posljednjih godina reinterpretira predmete svakodnevice.

Foto: The Row

Sve je započelo s brendom The Row, poznatim po minimalističkoj estetici, koji je u kolekciji predstavio masivni češalj kao privjesak. Kombiniran sa sakoom ili elegantnom satenskom haljinom, nakit je dobio humorni dojam, ali opet na luksuzan način.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Jedna od zadnjih javnih pojava Armanija 00:53
Jedna od zadnjih javnih pojava Armanija | Video: 24sata/Reuters

Sjaj srebra ili zlata daju mu fini izgled, obično postaje posebno i skupocjeno. Taj koncept brzo je zaživio i izvan piste, potaknuo brojne interpretacije drugih dizajnera, ali i inspirirao pristupačnije verzije. Sada imamo niz detalja koji su inspirirani upravom tim karakterističnim "prugastim" modelom, no na kreativan, ponekad avangardan način.

U svijetu nakita, korištenje utilitarnih predmeta kao ukrasa nije novo. Od bočica parfema pretvorenih u privjeske do ključeva i minijaturnih posuda, hiperrealistički nakit gradi estetiku u kojoj svakodnevno postaje dragocjeno.

U VIŠE BOJA Rugby majica: Sportski klasik s prugama koja postaje hit jeseni
Rugby majica: Sportski klasik s prugama koja postaje hit jeseni

Češalj u tom kontekstu funkcionira kao simbol praktičnog luksuza: predmet koji svatko poznaje, a u novom obliku zadobiva gotovo skulpturalnu vrijednost. Može se čak i koristiti, čime zadržava onu osnovnu funkciju, a to je nužnost češljanja. 

Foto: Seapony couture

Upravo ta transformacija daje mu ozbiljan modni potencijal za nadolazeću sezonu.

KRALJ ELEGANCIJE Evo kako je Giorgio Armani promijenio svijet odijevanja, stila i kostimografije filma
Evo kako je Giorgio Armani promijenio svijet odijevanja, stila i kostimografije filma

Dok se slojevi jesenske garderobe počinju slagati, ogrlica-češalj može poslužiti kao centralni naglasak koji ruši očekivanja i nadilazi doslovno shvaćanje nakita.

Njezin šarm nije u funkcionalnosti, nego u estetici neočekivanog, sofisticiranoj igri između dizajna i svakodnevice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dnevni horoskop za četvrtak 11. rujna: Ribe će se mnogo kretati, Djevici su osjećaji uzvraćeni...
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za četvrtak 11. rujna: Ribe će se mnogo kretati, Djevici su osjećaji uzvraćeni...

Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 11. rujna i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Ovo je 40 namirnica koje treba izbjegavati nakon četrdesete
ZDRAV ŽIVOT

Ovo je 40 namirnica koje treba izbjegavati nakon četrdesete

Nakon četrdesete, tijelo prolazi kroz brojne promjene: metabolizam usporava, hormonska ravnoteža se mijenja, a rizik od kroničnih bolesti raste. Pravilna prehrana postaje ključna za očuvanje zdravlja i vitalnosti. Donosimo popis namirnica koje biste trebali ograničiti ili izbjegavati da biste podržali svoje zdravlje u ovoj životnoj fazi
FOTO 'Izlazim s ružnim frajerima jer moram biti zgodnija u vezi'
'UVIJEK SAM JA TA ZGODNA'

FOTO 'Izlazim s ružnim frajerima jer moram biti zgodnija u vezi'

Lana Madison podijelila je svoj neobičan ljubavni trik – priznajući da namjerno izlazi samo s 'ružnim' muškarcima, kako bi u vezi uvijek ona bila ona atraktivnija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025