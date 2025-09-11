Češalj kao avangardna ogrlica: Obični predmet kao chic detalj

Na prijelazu ljeta u jesen na sceni se pojavljuje detalj koji pomiče granice između svakodnevnog i luksuznog: ogrlica u obliku češlja. Na prvu gotovo ironičan, ovaj predmet postaje cool modni akcent koji spaja funkcionalno i estetsko te ulazi u isti imaginarij hiperrealističnog nakita koji posljednjih godina reinterpretira predmete svakodnevice.

Foto: The Row

Sve je započelo s brendom The Row, poznatim po minimalističkoj estetici, koji je u kolekciji predstavio masivni češalj kao privjesak. Kombiniran sa sakoom ili elegantnom satenskom haljinom, nakit je dobio humorni dojam, ali opet na luksuzan način.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:53 Jedna od zadnjih javnih pojava Armanija | Video: 24sata/Reuters

Sjaj srebra ili zlata daju mu fini izgled, obično postaje posebno i skupocjeno. Taj koncept brzo je zaživio i izvan piste, potaknuo brojne interpretacije drugih dizajnera, ali i inspirirao pristupačnije verzije. Sada imamo niz detalja koji su inspirirani upravom tim karakterističnim "prugastim" modelom, no na kreativan, ponekad avangardan način.

U svijetu nakita, korištenje utilitarnih predmeta kao ukrasa nije novo. Od bočica parfema pretvorenih u privjeske do ključeva i minijaturnih posuda, hiperrealistički nakit gradi estetiku u kojoj svakodnevno postaje dragocjeno.

Češalj u tom kontekstu funkcionira kao simbol praktičnog luksuza: predmet koji svatko poznaje, a u novom obliku zadobiva gotovo skulpturalnu vrijednost. Može se čak i koristiti, čime zadržava onu osnovnu funkciju, a to je nužnost češljanja.

Foto: Seapony couture

Upravo ta transformacija daje mu ozbiljan modni potencijal za nadolazeću sezonu.

Dok se slojevi jesenske garderobe počinju slagati, ogrlica-češalj može poslužiti kao centralni naglasak koji ruši očekivanja i nadilazi doslovno shvaćanje nakita.

Njezin šarm nije u funkcionalnosti, nego u estetici neočekivanog, sofisticiranoj igri između dizajna i svakodnevice.