Četiri alternative za sve žene koje se ne vole znojiti u teretani

Dok većina ljudi vježbanje povezuje s prisiljavanjem da provode sate i sate u teretani radeći kardio trening koji im je dosadan, u današnje vrijeme to ne mora biti slučaj. Davno su prošli dani u kojima morate birati između kluba za trčanje ili samog odlaska u teretanu jer se otvara sve više opcija za različite vrste aktivnosti.

Gibanje tijela važno je samo po sebi, a način na koji to odlučite raditi u potpunosti ovisi o vašim interesima. Ove žene su podijelile priče o hobijima koje su otkrile sasvim slučajno, a koji im pomažu da održe formu i poboljšaju zdravlje.

1. Vrtlarstvo - Kendall (35)

Kendall (35) se bavi vrtlarstvom već dugi niz godina i ne planira prestati jer joj to dođe kao odlična vježba.

- Prvo sam počela raditi na vrtu jednostavno zato što sam se preselila u kuću koja je imala vrt. Međutim, brzo sam shvatila da je jedini put kada je moj zauzet um bio tih dok sam radila u vrtu i, s vremenom sam primijetila da mi tijelo postaje snažnije: mogla sam kopati duže bez da me bole ruke, premjestiti više komposta po vrtu u kolica bez da me bole leđa i dizati teže kante i kante za zalijevanje - ispričala je.

- Volim vrtlarstvo kao oblik tjelovježbe jer se mogu povezati s prirodom dok radim i udišem svjež zrak – nemam osjećaj da vježbam dok radim u vrtu i ne znojim se dok mi trener naređuje. Također volim dobrobiti za mentalno zdravlje koje mi vrtlarenje donosi, jednako kao i fizičke - rekla je.

Nekoć je Kendall išla u teretanu, ali sada je postala mama, ima manje slobodnog vremena i vrtlarstvo joj donosi mnogo prednosti za zdravlje.

- Mrzila sam činjenicu što su muškarci buljili u mene dok sam vježbala teretani, ili kada bi pokušavali razgovarati sa mnom kada sam htjela malo vremena za sebe za vježbanje - naglasila je.

Vrtlarstvo je promijenilo način na koji Kendall brine o svom tijelu i umu, toliko da sada savjetuje druge žene da ga koriste kao način za smanjivanje razine stresa te da ojačaju i psihički i fizički.

2. Umjetničko klizanje - Katrina (38)

- Počela sam klizati prije skoro četiri godine nakon što sam kćeri uplatila satove klizanja za Božić - rekla je Katrina (38).

Svoje prvo solo natjecanje za odrasle Katrina će imati 13. travnja i jako je ponosna na to kako je napredovala.

- Probala sam sve vrste drugih vježbi, poput trčanja polumaratona, plivanja i osobnog treninga u teretani; čak sam kupila i Peloton bicikl koji jako volim. No, klizanje mi jedino odgovara i uz to idem na jogu i dižem utege jer sve te vježbe podržavaju umjetničko klizanje - objasnila je.

3. Ples oko šipke - Imi (22)

- Plesom oko šipke se bavim četiri godine, otkako sam naišla na sveučilišno društvo koje je nudilo jeftinije satove i to mi se učinilo jako zabavnim - kaže Imi (22).

- Od tada kao da sam navučena na ovu aktivnost. Sviđa mi se i to što se treba više mentalno angažirati nego kod jednostavnog odlaska u teretanu, a ipak je jednako dobro za cijelo tijelo. Također ovi treninzi su vrlo intenzivni tako da ne morate to raditi svaki dan da biste osjetili dobrobiti. Odlična stvar je i to što ovakvi treninzi puno pomažu kod samopouzdanja što se tiče tijela. Osim toga, zabavno je učiti trikove - ispričala je.

4, Rolanje - Jane (43)

- Kao dijete, uvijek sam bila na rolama, ali ih nisam koristila više od 30 godina - kaže Jane. Nakon što ih je ponovno otkrila prije nekoliko godina, stvarno se nada da će nastaviti rolati do starosti.

- Kao osobni trener mislim da je to izvrstan način da unesete više aktivnosti u svoj raspored. Ovo je posebno dobar trening za donji dio tijela - gluteuse, tetive, koljena i listove, ali također morate angažirati jezgru za ravnotežu. Ono što volim je i taj djetinjasti osjećaj slobode koji rolanje pruža: stvarno je opuštajuće izaći van na svježi zrak i biti prisiljen usredotočiti se na put koji je ispred vas. To gotovo uvijek ublaži svakodnevni stres - objasnila je.

- Ako, poput mene, imate djecu, to je također izvrstan način da svi zajedno izađete, zabavite se i malo vježbate tijekom dana - zaključuje, piše Metro.