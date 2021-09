Normalno je da nije svaka erekcija ista, odnosno da je penis kod seksualnog odnosa nekad više, a nekad manje čvrst. Ipak, ako se više puta ponavlja da ne dolazi do pune erekcije, muškarci bi trebali obratiti pažnju na to jer može ukazivati na ozbiljnije zdravstvene probleme, piše The Independent.

Oko 52 posto muškaraca u dobi od 40 do 70 godina iskuse erektilnu disfunkciju, no danas i sve više mlađih muškaraca pati od tog problema.

Najčešći uzroci erektilne disfunkcije u dobi do 40 godina su stres, prekomjerno uživanje u alkoholu, cigaretama i drogi, narušeno samopouzdanje, ovisnost o pornografiji i problemi u ljubavnom odnosu.

Kod starijih je situacija nešto drugačija, odnosno okidači su često fiziološki - povišene razine šećera u krvi, manjak spolnog hormona testosterona, povišen krvni tlak, problemi s krvnim žilama.

Četiri stupnja erekcije

Biofarmaceutska tvrtka Pfizer razvila je jedinstvenu ljestvicu erekcije po stupnjevima kako bi pomogli muškarcima, njihovim partnericama i liječnicima u dijagnozi problema.

Kod seksa, ako taj dan već nije došlo do ejakulacije, u normalnom stanju bi muškarac trebao postići četvrtu fazu. Ako tijekom seksa dosegne samo treću fazu, a povremeno dolazi do 'pada' i prelaska u drugu fazu te se to ponavlja kroz više odnosa, moguće je da postoji problem.

Liječenje erektilne disfunkcije

Kod utvrđenog problema potrebno je napraviti kompletnu krvnu sliku, uključujući hormone štitnjače, kolesterol te razinu testosterona i šećera u krvi. Daljnjim pregledima mogu se isključiti problemi s krvnim žilama, tlakom i srcem.

Kod blažih problema pomaže već i mršavljenje, usvajanje zdravih životnih navika poput vježbanja te izbjegavanje cigareta, alkohola i opojnih tvari.

Kod većih problema koriste se razni lijekovi poput Viagre, Cialisa... Oni omogućavaju bolji protok krvi u penis, a ako je problem u niskom testosteronu, on se nadomješta dodacima tog spolnog hormona.