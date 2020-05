Četiri malo neobična recepta s jagodama, a opet tako ukusna

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Najbolji recepti: Šparoge su odlične protiv proljetnog umora

Zobeni čoko puding s jagodama

Sastojci: 3/4 šalica sitnih zobenih pahuljica, šalica običnog grčkog jogurta s 2 posto masti, 3/4 šalice mlijeka s 2 posto m.m., 2 žlice meda, žlica nezaslađenog kakaa u prahu, 2 žlice maslaca od kikirikija, 6 krupnih jagoda

Foto: Andrew Purcell, Carrie Purcell

Pomiješajte zob, jogurt, mlijeko, med, kakao prah i maslac od kikirikija te smiksajte lagano štapnim mikserom dok ne dobijete glatku smjesu. Podijelite u dvije posude. Pokrijte i stavite u hladnjak na najmanje 6 sati. Poslužite hladno. Servirajte tako da gore ukrasite s tri narezane jagode.

Palačinke s džemom od jagoda, lavande i chia sjemenki

Sastojci: 2 šalice prepolovljenih jagoda, žlica limunovog soka, 2 žlice javorova sirupa, 1/4 žličice suhe lavande, 2 do 3 žlice chia sjemenki; palačinke: 1/2 šalice brašna od pira, 1/2 šalice finog do srednje mljevenog kukuruznog brašna, žličica praška za pecivo, 1/4 žličice soli, 2 žlice maslaca plus za pečenje, žlica javorovog sirupa, 2 velika jaja, 1/2 šalice do 3/4 šalice punomasnog mlijeka, maslac od orašastih plodova za posluživanje

Foto: naturallyella.com

U maloj tavi pomiješajte jagode s limunovim sokom, javorovim sirupom i lavandom. Zagrijte na srednje jakoj vatri dok jagode ne postanu mekane, 10 do 15 minuta. Pritisnite ih malo sa stražnjom stranom vilice pa umiješajte chia sjemenke. Za gušći džem uzmite 3 žlice. Smanjite vatru i kuhajte još minutu. Maknite i prebacite u staklenku te ostavite da se ohladi i zgusne.

Za palačinke u maloj zagrijte maslac i javorov sirup dok se maslac ne otopi. Maknite s vatre i ostavite da se ohladi. Suhe sastojke u zdjeli pomiješajte posebno. U drugoj smutite jaja, dodajte mlijeko i ohlađen sirup od javora i maslaca. Mješajte, pa zagrijavate tavu na srednjoj vatri. Na maslacu ispecite palačinke. Poslužite s džemom od jagoda.

Pizza s pršutom i jagodama

Sastojci: tijesto za pizzu, ekstra djevičansko maslinovo ulje, 1/2 šalice svježe riccotte, 1-2 kugle mozzarelle, 12 ili više jagoda, 1/2 šalice malina, grančica svježeg ružmarina, 2 šalice rikole, 4 kriške pršuta, trake sira parmezana, 2 grančice svježeg lista metvice, sol, papar, čili pahuljice

Foto: foodiecrush.com

Prije razvlačenja tijesta lim pobrašnite kukuruznim brašnom ili palentom. Razvucite tijesto i premažite ga s malo maslinovog ulja i soli. Stavite gore ricottu, mozzarellu, jagode i maline te pospite svježim listićima ružmarina. Pecite 10-15 minuta ili dok se sir ne rastopi, a kora postane zlatna. Kad pizzu izvadite poslažite gore pršut i parmezan te svježu metvicu i poslužite odmah.

Pečene jagode s kokosovim šlagom

Sastojci: konzervirano kokosovo mlijeko s punim udjelom masnoće, žlica meda ili javorovog sirupa, 2 žličice ekstrakta vanilije, 2 kilograma jagoda, 2 žličice maslinovog ulja, žlica meda

Foto: dishingupthedirt.com

Zagrijte pećnicu na 200°C. Stavite zdjelu i štapove za mikser u zamrzivač na 5 minuta da se ohlade. Izvadite dobro ohlaženo kokosovo mlijeko iz frižidera, a tekućinu spremite. Dodajte med i vaniliju u zdjelu, i tucite u snijeg. Jagode narezane na pola premažite uljem i medom. Stavite na lim obložen papirom i pecite dok ne omekšaju, oko 18-23 minute.

