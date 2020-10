Četiri stvari koje možete učiniti ako vas netko 'treba previše'

<p>Pružiti nekome emocionalnu podršku je lijepo. Ali, ponekad trebate podvući crtu kad vas netko treba više nego što je normalno.</p><p>'Ne znam bi li uspio da nemam tebe. Ti si razlog zbog kojeg mogu nastaviti'</p><p>Ove riječi ponekad mogu ukazivati na nezdrav odnos između vas i te osobe i na duboku neravnotežu te vam sugerirati da imate 'ovisnički' odnos.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>One ne znače uvijek to, ali ako se ove riječi izgovaraju rutinski u normalnoj vezi tijekom normalnog razgovara, tada ste na problematičnom teritoriju. </p><p>Jako teško se nositi s osobama koji vas 'trebaju previše'. U konačnici otkrijete da vam je dosta uvijek biti tu za nekoga,a ne dobiti nikad ništa zauzvrat. Nakon nekog vremena postanete iscrpljeni od takvog odnosa.</p><p>Evo što možete učiniti ako vas netko 'treba previše':</p><h2>1. Ako je vaš prijatelj ili partner ide na terapiji, zamolite ih da se pridružite jednom satu</h2><p>Možete im reći da trebate temeljitu promjenu u vezi gdje nećete biti opterećeni da budete nečiji razlog za živjeti ili slično. Vođenje rasprave u prisustvu terapeuta će olakšati taj proces.</p><p>Bez obzira na ciljeve, budite iskreni i iskoristite podršku terapeuta.</p><h2>2. Ako ne idu kod terapeuta, zamolite ih da odete zajedno</h2><p>Za rješavanje ovog problema potrebna vam je treća strana koja može ponuditi objektivna promatranja i pružiti i vama i vašem partneru podršku.</p><h2>3. Čitajte knjige o tome kako se nositi s osjećajem emocionalne manipulacije</h2><p>'Prestanite hodati po ljuskama jajeta', Mrzim te, ne ostavljaj me', su neke od knjiga koje vam mogu pomoći u prilagodbi načina komunikacije s takvim osobama.</p><p>Možda nećete morati prekinuti odnos ako naučite kako odbiti odgovornost koje vam te osobe pokušavaju nametnuti.</p><h2>4. Povjerite se drugima</h2><p>Možda ćete svom prijatelju morati priznati da ne možete čuvati njihove tajne. Ako teško podnosite taj teret trebali biste se otvoriti nekome zbog sebe kao i onoga koji previše ovisi o vama.</p><p>Na kraju, ne možete vi 'izliječiti' nekoga tko ima problema s mentalnim zdravljem i tko zahtijeva profesionalnu intervenciju i ne možete vi biti 'jedini' razlog zbog kojeg netko tko ima problema sa suicidalnim mislima, ne odluči to i napraviti, prenosi <a href="https://www.yourtango.com/2020337345/signs-codependent-relationship-when-someone-needs-you-too-much">Your Tango</a>.</p><p> </p>