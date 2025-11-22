Obavijesti

Dijagnoza ga nije zaustavila

Chef Goran Kočiš: Senzor mi je pomogao da bolje upoznam svoje tijelo i gradim karijeru

Piše Tina Jokić,
Čitanje članka: 4 min
Chef Goran Kočiš: Senzor mi je pomogao da bolje upoznam svoje tijelo i gradim karijeru
Zagreb: Kuhar Goran Kočiš | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Goran Kočiš, chef s dijabetesom, pokazuje kako bolest ne mora ograničavati život. Uz pravilnu terapiju i prilagodbu, uspješno balansira izazove posla i zdravlja

Dijabetes možda jest bolest koja čovjeku obilježi život, no ne mora ga i definirati i postaviti mu granice. A da se uz dijabetes može savršeno funkcionirati dokaz je i jedan od najcjenjenijih hrvatskih chefova, čiji posao zahtijeva puno napora, radnih sati, isprobavanja jela, ali i stresa.

