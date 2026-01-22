Chef Miroslav Janjić iz Opatije među najboljima na svijetu: Hilton mu dao najveće priznanje

Veliko priznanje za hrvatsku gastronomiju stiglo je u Opatiju. Među više od 800 nominacija iz cijelog svijeta, chef Miroslav Janjić osvojio je najprestižniju nagradu unutar Hiltonove globalne mreže - CEO Light & Warmth Award za 2025. godinu.

Riječ je o nagradi kojom Hilton odaje priznanje zaposlenicima koji svakodnevno žive vrijednosti topline, gostoljubivosti i izvrsnosti, a ove je godine pripala upravo Executive Chefu Keight Hotela Opatija, koji posluje u sklopu Curio Collection by Hilton.

Janjić, rodom iz Ladimirevaca kraj Osijeka, svoju je ljubav prema kuhanju pretvorio u ozbiljnu karijeru koju je gradio u Hrvatskoj i inozemstvu. Uz položen majstorski ispit, dodatno se usavršavao i na području Food & Beverage Managementa u Iki, a kolege i suradnici posebno ga cijene zbog spoja stručnosti, srčanog pristupa i snažnog timskog duha.

Osvojiti ovakvo priznanje u konkurenciji stotina kandidata iz cijelog svijeta potvrda je ne samo osobnog uspjeha chefa Janjića, već i kvalitete hrvatske gastronomije na svjetskoj hotelskoj sceni. Opatija se tako još jednom upisala na kartu destinacija koje postavljaju visoke standarde u ugostiteljstvu - i to zahvaljujući ljudima koji stoje iza tanjura.