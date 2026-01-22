Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
SVAKA ČAST!

Chef Miroslav Janjić iz Opatije među najboljima na svijetu: Hilton mu dao najveće priznanje

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: < 1 min
Chef Miroslav Janjić iz Opatije među najboljima na svijetu: Hilton mu dao najveće priznanje
Foto: Instagram/keightopatija

Riječ je o nagradi kojom Hilton odaje priznanje zaposlenicima koji svakodnevno žive vrijednosti topline, gostoljubivosti i izvrsnosti, a ove je godine pripala upravo Executive Chefu Keight Hotela Opatija

Admiral

Veliko priznanje za hrvatsku gastronomiju stiglo je u Opatiju. Među više od 800 nominacija iz cijelog svijeta, chef Miroslav Janjić osvojio je najprestižniju nagradu unutar Hiltonove globalne mreže - CEO Light & Warmth Award za 2025. godinu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Svjetske zvijezde kod splitskog chefa dolaze na repete: 'Bono Vox se sav zašporka od gušta!' 00:43
Svjetske zvijezde kod splitskog chefa dolaze na repete: 'Bono Vox se sav zašporka od gušta!' | Video: 24sata/pixsell

Riječ je o nagradi kojom Hilton odaje priznanje zaposlenicima koji svakodnevno žive vrijednosti topline, gostoljubivosti i izvrsnosti, a ove je godine pripala upravo Executive Chefu Keight Hotela Opatija, koji posluje u sklopu Curio Collection by Hilton.

ŽIVOTNI INTERVJU Tko je chef Mario Mandarić? Obožava tetovaže, Harley Davidsone i let avionom...
Tko je chef Mario Mandarić? Obožava tetovaže, Harley Davidsone i let avionom...

Janjić, rodom iz Ladimirevaca kraj Osijeka, svoju je ljubav prema kuhanju pretvorio u ozbiljnu karijeru koju je gradio u Hrvatskoj i inozemstvu. Uz položen majstorski ispit, dodatno se usavršavao i na području Food & Beverage Managementa u Iki, a kolege i suradnici posebno ga cijene zbog spoja stručnosti, srčanog pristupa i snažnog timskog duha.

Osvojiti ovakvo priznanje u konkurenciji stotina kandidata iz cijelog svijeta potvrda je ne samo osobnog uspjeha chefa Janjića, već i kvalitete hrvatske gastronomije na svjetskoj hotelskoj sceni. Opatija se tako još jednom upisala na kartu destinacija koje postavljaju visoke standarde u ugostiteljstvu - i to zahvaljujući ljudima koji stoje iza tanjura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo s kojim znakom Zodijaka vam je suđen najbolji seks
ZVIJEZDE I STRAST

Evo s kojim znakom Zodijaka vam je suđen najbolji seks

Iako je dobar seks povezan i s emocijama, na intuitivnoj bazi nekim je znakovima suđeno da iskuse veću strast. Provjerite s kime se poklapaju vaše zvijezde u krevetu
Najlukaviji znakovi Zodijaka: Nisu baš tolika nevinašca kako se možda čine na početku
S NJIMA OPREZNO

Najlukaviji znakovi Zodijaka: Nisu baš tolika nevinašca kako se možda čine na početku

Lukavost je vještina koja ljudima omogućuje da budu korak ispred drugih. Bez obzira na to koriste li šarm, inteligenciju ili strategiju, ovi znakovi čine sve da ostvare ono što naume
Traume koje muče svaki znak Zodijaka: Ovna proganja izdaja, Bika neostvarene ljubavi...
RANE KOJE NE ZACJELJUJU

Traume koje muče svaki znak Zodijaka: Ovna proganja izdaja, Bika neostvarene ljubavi...

Bilo da je to neostvareni životni cilj, poraz ili prvo slomljeno srce, neke traume se ne mogu zaboraviti, pa tako svaki horoskopski znak ima jednu koja ga proganja...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026