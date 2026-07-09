Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
OMILJENO LJETNO JELO

Chefovi otkrili: Ova 2 trika čine punjene paprike savršenima

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: < 1 min
Chefovi otkrili: Ova 2 trika čine punjene paprike savršenima
Foto: Emica ElvedjiPIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Chef Branko Ognjenović kaže kako u nadjev za paprike voli dodati malo mineralne vode ili hladnog temeljca, da smjesa ostane rahla i sočna čak i nakon dugog kuhanja

Admiral

Punjene paprike gotovo da su zaštitni znak ljeta jer se mogu spremati u velikom loncu, za više dana, pa tako možemo preskočiti koji dan ispred štednjaka, a malo je onih koji ih ne vole.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

kuhanje 01:18
Napravite ručak bez nereda: Otvor s kuhinjske daske za rezanje ima svoju svrhu | Video: 24sata/pixsell

Želite li da vam paprike ispadnu sočne, odnosno da punjenje ne bude presuho i pretvrdo, domaći chefovi predlažu da u nadjev umiješate žlicu sitno kosane dimljene pancete ili suhe slanine.

SMRŠAVIO JE 20-AK KG, MOŽETE I VI Isprobajte recept za juhu kojom je Plenković 'istopio' kilograme
Isprobajte recept za juhu kojom je Plenković 'istopio' kilograme

Ona se tijekom kuhanja otopi i mesu daje dodatnu sočnost. Stevo Karapandža često je isticao da su najbolje paprike one od miješanog mesa - junetine i svinjetine - te da ne treba pretjerati s rižom. Ona treba činiti od 10 do 15 posto nadjeva, da se ne izgubi okus mesa.

Hungarian stuffed peppers
Foto: MYCHKO

Chef Branko Ognjenović u nadjev za paprike voli dodati malo mineralne vode ili hladnog temeljca, da smjesa ostane rahla i sočna čak i nakon dugog kuhanja. Kaže i da se meso ne smije previše mijesiti jer postaje zbijeno, dok chef Tomislav Gretić ističe da umak treba bazirati na kvalitetnom temeljcu, pa preporučuje dodavanje goveđeg ili pilećeg temeljca. 

SLATKO OSVJEŽENJE 25 super recepata za domaće sladolede: Od čokolade, voća...
25 super recepata za domaće sladolede: Od čokolade, voća...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Istina? Evo koje traume znakove Zodijaka obilježe za cijeli život
ŽIVOTNI OŽILJCI

Istina? Evo koje traume znakove Zodijaka obilježe za cijeli život

Prema astrolozima, svaki horoskopski znak ima neku traumu koja ga posebno pogađa i koju sa sobom nosi cijeli život. Provjerite što kažu i u komentarima nam recite jesu li pogodili za vaš znak
FOTO Svi se pitaju tko je ova njemačka ljepotica? Instagram gori, a ona je pravi misterij...
MISTERIOZNA DJEVOJKA

FOTO Svi se pitaju tko je ova njemačka ljepotica? Instagram gori, a ona je pravi misterij...

Na Instagramu se svakodnevno pojave novi trendovi, ali rijetko tko privuče pažnju brzinom kojom je to uspjelo Bianki Wieland. Ova njemačka influencerica posljednjih mjeseci postala je pravi fenomen, njezine fotografije šire se društvenim mrežama brže nego algoritam može pratiti
FOTO Sve nosi bez grudnjaka! Australka Eliza je cijela prirodna, kaže da voli slobodu
Ništa nije skriveno

FOTO Sve nosi bez grudnjaka! Australka Eliza je cijela prirodna, kaže da voli slobodu

U vrijeme kada društvenim mrežama dominiraju filtri, estetski zahvati i pomno režirane fotografije, australska influencerica Eliza McEwen osvaja potpuno drukčijim pristupom. Njezin Instagram profil privlači sve veći broj pratitelja zahvaljujući jednostavnom modnom izričaju, prirodnom izgledu i elegantnim kombinacijama koje pokazuju da je manje često - više

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026