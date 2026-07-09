Chef Branko Ognjenović kaže kako u nadjev za paprike voli dodati malo mineralne vode ili hladnog temeljca, da smjesa ostane rahla i sočna čak i nakon dugog kuhanja
Chefovi otkrili: Ova 2 trika čine punjene paprike savršenima
Punjene paprike gotovo da su zaštitni znak ljeta jer se mogu spremati u velikom loncu, za više dana, pa tako možemo preskočiti koji dan ispred štednjaka, a malo je onih koji ih ne vole.
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Želite li da vam paprike ispadnu sočne, odnosno da punjenje ne bude presuho i pretvrdo, domaći chefovi predlažu da u nadjev umiješate žlicu sitno kosane dimljene pancete ili suhe slanine.
Ona se tijekom kuhanja otopi i mesu daje dodatnu sočnost. Stevo Karapandža često je isticao da su najbolje paprike one od miješanog mesa - junetine i svinjetine - te da ne treba pretjerati s rižom. Ona treba činiti od 10 do 15 posto nadjeva, da se ne izgubi okus mesa.
Chef Branko Ognjenović u nadjev za paprike voli dodati malo mineralne vode ili hladnog temeljca, da smjesa ostane rahla i sočna čak i nakon dugog kuhanja. Kaže i da se meso ne smije previše mijesiti jer postaje zbijeno, dok chef Tomislav Gretić ističe da umak treba bazirati na kvalitetnom temeljcu, pa preporučuje dodavanje goveđeg ili pilećeg temeljca.
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