Chefovi otkrili: Ova 2 trika čine punjene paprike savršenima

Punjene paprike gotovo da su zaštitni znak ljeta jer se mogu spremati u velikom loncu, za više dana, pa tako možemo preskočiti koji dan ispred štednjaka, a malo je onih koji ih ne vole.

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Želite li da vam paprike ispadnu sočne, odnosno da punjenje ne bude presuho i pretvrdo, domaći chefovi predlažu da u nadjev umiješate žlicu sitno kosane dimljene pancete ili suhe slanine.

Ona se tijekom kuhanja otopi i mesu daje dodatnu sočnost. Stevo Karapandža često je isticao da su najbolje paprike one od miješanog mesa - junetine i svinjetine - te da ne treba pretjerati s rižom. Ona treba činiti od 10 do 15 posto nadjeva, da se ne izgubi okus mesa.

Foto: MYCHKO

Chef Branko Ognjenović u nadjev za paprike voli dodati malo mineralne vode ili hladnog temeljca, da smjesa ostane rahla i sočna čak i nakon dugog kuhanja. Kaže i da se meso ne smije previše mijesiti jer postaje zbijeno, dok chef Tomislav Gretić ističe da umak treba bazirati na kvalitetnom temeljcu, pa preporučuje dodavanje goveđeg ili pilećeg temeljca.