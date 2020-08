A post shared by Chloe\u0308 Sevigny (@chloessevigny) on Oct 18, 2018 at 7:01am PDT

Chloë Sevigny ima fantastičan stil - još od kraja devedesetih

Američka glumica oduvijek je imala specifičan, atraktivan stil, a svoje omiljene komade pronalazi u second hand dućanima i sajmovima na kojima otkriva rijetke, vintage stvari

<p>Chloë Sevigny ima specifičnu filmsku karijeru, a takva joj je i odjeća - još sredinom devedesetih, kad se kao mlada djevojka pojavila na crvenom tepihu, istaknula se posebnim stilom.</p><p>Bilo je to vrijeme minimalizma i tankih haljina na bretele, no ona od onda otkiva svoj simpatičan, kreativan i eklektičan stil.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Umjetnik kojeg je inspirirao zagrebački Hendrix most, Adrijano Nokaj, donosi inovativan nakit</strong></p><p>Romantične, retro i haljine s baroknim, raskošnim ramenima, među omiljenim su predmetima u njezinom ormaru.</p><p>Surađuje s nekolicinom dizajnera, među njima je i inovativna Britanka, Vivienne Westwood.</p><p>Devedesete su i dalje u njezinom ormaru - voli punđe, crne glomazne čizme i široke traperice.</p><p>Kod nje svi motivi i boje imaju svoje posebno mjesto, od baby roze do animal printa.</p><p>Već je opremljena za jesen, vunene veste su šarene, a minice od eko kože.</p>