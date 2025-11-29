Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN

CIA je 1990. predvidjela raspad Jugoslavije: 'U roku 18 mjeseci moguć je i građanski rat'

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 1 min
CIA je 1990. predvidjela raspad Jugoslavije: 'U roku 18 mjeseci moguć je i građanski rat'

New York Times tvrdi da CIA s naglašenim pesimizmom promatra zbivanja u Jugoslaviji i smatra da je jugoslavenski eksperiment propao. Predviđaju raspad zemlje u roku od 18 mjeseci, pisao je Večernji list 1990.

CIA predviđa raspad Jugoslavije, stoji u tekstu dopisnika Večernjeg lista iz Washingtona, Vladimira Drobnjaka, koji je objavljen na današnji dan 1990. godine. New York Times piše da CIA s naglašenim pesimizmom promatra zbivanja u Jugoslaviji i smatra da je jugoslavenski eksperiment propao. Predviđaju raspad zemlje u roku od 18 mjeseci, koji će "vjerojatno biti praćen etničkim nasiljem i nemirima, što se mogu prometnuti u građanski rat".

storyeditor/2025-11-28/cia.jpg

Te procjene odstupaju od mišljenja State Departmenta, koji smata da Jugoslavija može opstati kao jedna zemlja i prebroditi teškoće, iako u vrhovima američke diplomacije ima onih koji se slažu s pesimizmom CIA-e.

Fani četvrta na izboru za Miss svijeta

Presretna sam! Nije mi žao što nisam postala Miss svijeta, rekla je Fani Čapalija posebnom izvjestitelju Milanu Šečkoviću za Večernji list 29. studenoga 1994. iz Sun Cityja, gdje je održan izbor za Miss svijeta. Nakon što je osvojila četvrto mjesto, naša predstavnica osvojila je i titulu Evropske kraljice ljepote.

Smjena generacija

U dvobroju od 29. i 30. studenoga 1962. Večernjak donosi reportažu sa zagrebačkog Trga Republike, nazivajući ga simbolom cijele Republike. Novinar Nenad Figenwalld zastao je kraj Košnice, zgrade s tri lifta i 73 stana na uglu kraj apoteke, pa prolazi pored gužve pred mesnicom, sa ženama koje nose pune mreže, i sjeda u Gradsku kavanu. Konobar koji 17 godina poslužuje kavu kaže da posao slabi jer starije generacije nestaju, a mladi rjeđe dolaze k njima. 

Više vremeplova pročitajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025