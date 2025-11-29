CIA je 1990. predvidjela raspad Jugoslavije: 'U roku 18 mjeseci moguć je i građanski rat'

CIA predviđa raspad Jugoslavije, stoji u tekstu dopisnika Večernjeg lista iz Washingtona, Vladimira Drobnjaka, koji je objavljen na današnji dan 1990. godine. New York Times piše da CIA s naglašenim pesimizmom promatra zbivanja u Jugoslaviji i smatra da je jugoslavenski eksperiment propao. Predviđaju raspad zemlje u roku od 18 mjeseci, koji će "vjerojatno biti praćen etničkim nasiljem i nemirima, što se mogu prometnuti u građanski rat".

Te procjene odstupaju od mišljenja State Departmenta, koji smata da Jugoslavija može opstati kao jedna zemlja i prebroditi teškoće, iako u vrhovima američke diplomacije ima onih koji se slažu s pesimizmom CIA-e.

Fani četvrta na izboru za Miss svijeta

Presretna sam! Nije mi žao što nisam postala Miss svijeta, rekla je Fani Čapalija posebnom izvjestitelju Milanu Šečkoviću za Večernji list 29. studenoga 1994. iz Sun Cityja, gdje je održan izbor za Miss svijeta. Nakon što je osvojila četvrto mjesto, naša predstavnica osvojila je i titulu Evropske kraljice ljepote.

Smjena generacija

U dvobroju od 29. i 30. studenoga 1962. Večernjak donosi reportažu sa zagrebačkog Trga Republike, nazivajući ga simbolom cijele Republike. Novinar Nenad Figenwalld zastao je kraj Košnice, zgrade s tri lifta i 73 stana na uglu kraj apoteke, pa prolazi pored gužve pred mesnicom, sa ženama koje nose pune mreže, i sjeda u Gradsku kavanu. Konobar koji 17 godina poslužuje kavu kaže da posao slabi jer starije generacije nestaju, a mladi rjeđe dolaze k njima.

