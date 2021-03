Poštovani Mevludine,

već dugo smo moja obitelj i ja u krizi, kad će kraj? Sin i snaha se dosta svađaju, a najviše zbog novca. Kakva nas budućnost očekuje? Hvala.

šifra: kriza

Odgovor:

Gospođo, vidim neslogu u kući i obitelji koja već neko vrijeme traje i zbog koje vi najviše trpite. Sin i snaha su oboje na svoju ruku, a vi čuvate unučad, kuhate i spremate. Oni se stalno prepiru i u tome je problem. Imaju i kredit koji moraju isplatiti što će i uspjeti u budućnosti, iako ne tako bliskoj, a ovrhu ne vidim. No nažalost mnogo tog novca nisu iskoristili na pravi način. No unatoč svemu vidim pozitivne stvari koje će se dogoditi u iduće četiri godine. Uskoro će svi nekako doći sebi i zavladat će pozitivni osjećaji u obitelji. Strpite svi zajedno još neko vrijeme, no do kraja godine vidim da će vam svima krenuti nabolje. Krizi je kraj.