'Cijeli život je govorio da me voli, a ustvari me stalno varao'

Dragi Mevludine,

pišem vam jer sam razočarana u svoga muža. Tek sad vidim neke stvari, kako me je varao cijeli život. Odlazio je od kuće i vraćao se, govorio kako samo mene voli. Ja nisam vidjela nikakvog kajanja i oprosta. Mislim da me vara i dalje, ali ne razumijem, ako nekoga voliš, kako to možeš raditi. Ne razumijem što se događa u njegovoj glavi i je li samo on bitan. Inače me ponižavao cijeli život. Sada malo o mojem zdravlju. Ne osjećam se baš najbolje. Molim za odgovor.

šifra: razočarana

Odgovor:

Vi ste kompletna žena. Dobro ste odgojeni, energični i inteligentni. No nakon toliko godina tek sada shvaćate da je suprug ugađao samo sebi? Bili ste svjesni da vas je varao i radio sve što je htio. Već odavno ste trebali riješiti ovaj problem. Vi ste njemu bili oslonac u svemu, a on vama nikada. Više vas ne vara. Nema više toliku potenciju. I vama slabije prilazi kao ženi, a kako bi drugoj. Muči ga srce, hipertenzija i živci. Vama je imunitet narušen, napeti ste i neispavani. To je rezultat života u kojem ste bili nezadovoljni. Agonija koju ste imali se sada malo smirila. Moj savjet je - sada se malo više posvetite sebi. Budite uporni. Trebate imati više samopouzdanja i poštovanja. Vidim vam napredak na mnogim poljima u ovoj i idućoj godini. Sretno.

Pišite Mevludinu: Pitanja s fotografijom šaljite na Oreškovićeva 3d, 10 000 Zagreb, Život za Mevludina. Mevludina možete i nazvati na 00387/6126-1876. Odgovore čitajte i u Astralu.

