Cijeli život krivo držite ulje kod kuće! Evo gdje ga treba čuvati da ne izgubi kvalitetu

Prof. dr. sc. Valić objašnjava kako kvaliteta bučinog ulja ne ovisi isključivo o kvaliteti sjemenki i načinu proizvodnje već i o uvjetima skladištenja i starosti. Svjetlost, kisik i povišena temperatura mogu tijekom vremena uzrokovati oksidacijske promjene i smanjenje kvalitete ulja. Pa iako bučino ulje nije toliko osjetljivo da bi ga trebalo obvezno držati u hladnjaku, poželjno je čuvati ga u tamnim staklenim bocama izbjegavajući temperature iznad 25 ili 30 °C i izravan utjecaj sunca.

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Povoljna temperatura skladištenja bila bi između 10 i 15 °C, a takva je temperatura dobrim dijelom godine u podrumima ili ostavama. Za svakidašnju uporabu najbolji je izbor zatvoreni ormarić pod uvjetom da nije neposredno uz štednjak ili pećnicu. Otvorena polica s dnevnim svjetlom može poslužiti za kraće čuvanje, osobito ako je boca od tamnog stakla, ali treba uzeti u obzir da je zaštita od svjetlosti važnija od blagih temperaturnih promjena.

Iako maslinovo i bučino ulje nije lako pokvarljivo kao neke druge namirnice, nakon otvaranja boce postupno gube na kvaliteti, prvenstveno zbog kontakta s kisikom iz zraka koji potiče oksidaciju. Istodobno se smanjuje sadržaj prirodnih antioksidansa, mijenjaju se okus i miris te postupno gube neka vrijedna nutritivna svojstva ulja.

Maslinovo ulje relativno je stabilno jer sadrži visok udio oleinske kiseline, koja je otpornija na oksidaciju. Nakon otvaranja preporučljivo ga je potrošiti unutar otprilike 3 do 6 mjeseci, a za očuvanje najbolje kvalitete i ranije. Bučino ulje sadrži znatno više višestruko nezasićenih masnih kiselina, osobito linolne kiseline, pa je osjetljivije na oksidaciju. Preporučljivo ga je potrošiti unutar 2 do 3 mjeseca nakon otvaranja, iako stvarna trajnost ovisi o kvaliteti ulja i uvjetima čuvanja, kaže sugovornik. No, navedeni rokovi, dodaje, nisu granica nakon koje ulje automatski postaje štetno.

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Uz gubitak kvalitete, konzumacija tog ulja nosi manje dobrobiti za zdravlje, pa dugotrajnu konzumaciju oksidiranih ulja treba izbjegavati.

U kućnim uvjetima najjednostavniji pokazatelji kvarenja jesu promjene mirisa i okusa.

- Ako ulje poprimi neugodan, užegao miris ili okus, najbolje ga je baciti. Međutim, početna oksidacija ne mora uvijek biti jasno prepoznatljiva osjetilima. Ulje koje je dulje otvoreno ne treba baciti samo zato što je prošlo određeno vrijeme, ali ga svakako ne treba koristiti ako pokazuje znakove užeglosti. Zato je bolje kupovati manje boce kvalitetnog ulja koje ćemo potrošiti u razumnom roku, nego velike količine koje će mjesecima stajati otvorene - savjetuje prof. dr. sc. Valić.

Dodaje kako se u svakodnevnoj konzumaciji ne trebamo ograničavati: I ulje uljane repice nutritivno je vrlo vrijedno (velik udio oleinske kiseline, relativno malo zasićenih masnih kiselina te određena količinu alfa-linolenske kiseline, koja pripada esencijalnim omega-3 masnim kiselinama), dok je suncokretovo ulje bogato vitaminom E, osobito α-tokoferolom, a postoje i sorte suncokreta s visokim udjelom oleinske kiseline, čija su ulja otpornija na oksidaciju i pogodnija za zagrijavanje.

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- Moj bi savjet bio ne ograničavati se na samo jednu vrstu ulja. Ekstra djevičansko maslinovo ulje može biti osnovno ulje u svakodnevnoj prehrani, bučino ulje izvrstan dodatak salatama i drugim hladnim jelima, dok su ulje uljane repice i suncokretovo ulje također kvalitetan i cjenovno pristupačan izbor. Dakle, ne postoji jedno ulje koje je najbolje u svakom pogledu. Svako ima određene prednosti, a za zdravlje je važan ukupan sastav prehrane, kvaliteta ulja i umjerenost u konzumaciji - zaključuje.