Vodnjanac Grga Softić od otpada radi kućice za mačke i pse, hrani ih i spašava, a već ih je napravio 500. Kaže: neću stati, njuškice trebaju dom
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Vodnjanac Grga hrani i spašava životinje: Napravio sam već 500 šarenih kućica za mačke lutalice
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Ja ih volim, a i one mene, kaže Zajim-Grga Softić dok pokazuje jednu od svojih kućica izrađenih pažljivo i unikatno. Za mačke. Proveo je Grga našu ekipu kroz cijeli Vodnjan, tamo gdje su postavljene njegove kućice. Gdje god se okrene, oko njega su mačke koje je nahranio i zbrinuo. Uz pomoć Grada Vodnjana i sterilizirao te im napravio ono što im najviše treba. Siguran krov nad glavom.
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