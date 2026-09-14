Vodnjanac Grga hrani i spašava životinje: Napravio sam već 500 šarenih kućica za mačke lutalice

Ja ih volim, a i one mene, kaže Zajim-Grga Softić dok pokazuje jednu od svojih kućica izrađenih pažljivo i unikatno. Za mačke. Proveo je Grga našu ekipu kroz cijeli Vodnjan, tamo gdje su postavljene njegove kućice. Gdje god se okrene, oko njega su mačke koje je nahranio i zbrinuo. Uz pomoć Grada Vodnjana i sterilizirao te im napravio ono što im najviše treba. Siguran krov nad glavom.