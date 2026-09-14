Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
SVAKA ČAST! PLUS+

Vodnjanac Grga hrani i spašava životinje: Napravio sam već 500 šarenih kućica za mačke lutalice

Piše Dijana Marić Odobašić,
Čitanje članka: 4 min
Vodnjanac Grga hrani i spašava životinje: Napravio sam već 500 šarenih kućica za mačke lutalice
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Vodnjanac Grga Softić od otpada radi kućice za mačke i pse, hrani ih i spašava, a već ih je napravio 500. Kaže: neću stati, njuškice trebaju dom

Admiral

Ja ih volim, a i one mene, kaže Zajim-Grga Softić dok pokazuje jednu od svojih kućica izrađenih pažljivo i unikatno. Za mačke. Proveo je Grga našu ekipu kroz cijeli Vodnjan, tamo gdje su postavljene njegove kućice. Gdje god se okrene, oko njega su mačke koje je nahranio i zbrinuo. Uz pomoć Grada Vodnjana i sterilizirao te im napravio ono što im najviše treba. Siguran krov nad glavom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Djelujete li starije zbog svoje kose? Osam frizura zbog kojih izgledate kao baka
SUPER SAVJETI

Djelujete li starije zbog svoje kose? Osam frizura zbog kojih izgledate kao baka

U svijetu ljepote kosa je jedno od najvažnijih obilježja izgleda. Ipak, mnogi nesvjesno zadržavaju frizure i navike koje im dodaju godine. Vrhunski profesionalni stilisti izdvojili su najčešće greške koje od modernog izgleda stvaraju ono što se kolokvijalno naziva 'instant baka' estetika
'Odbijena sam na 50 razgovora za posao. Poslodavci ne vide dalje od mog dobrog izgleda'
NEZAPOSLENA DADILJA

'Odbijena sam na 50 razgovora za posao. Poslodavci ne vide dalje od mog dobrog izgleda'

Alê Gaúcha (21) posljednje tri godine traži posao dadilje, nakon što je završila tečaj za čuvanje djece, no tvrdi da je shvatila kako njezine obline privlače više pažnje nego njezine kvalifikacije
Nitko ne vodi 'gole vijesti' tako dugo kao ona - pogledajte zašto
PLIJENI POGLEDE

Nitko ne vodi 'gole vijesti' tako dugo kao ona - pogledajte zašto

Eila Adams je kanadska voditeljica, model i kreatorica sadržaja. Kroz svoju karijeru spojila je novinarstvo, golotinju i lifestyle teme, stvarajući autentičan i nekonvencionalan medijski prostor

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026