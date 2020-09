Cijelo jutro mi šalje poruke. I slike. Znam je, to joj je taktika

Nekome je palo na pamet pretvoriti moja žuganja s Fejsa u svakodnevne crtice na portalu. Nazvao sam ih 'Bolje da mučim' i uskoro ćemo saznati je li to istina...

<p>Cijelo jutro mi šalje poruke. </p><p>Znam je, to joj je taktika. Šalje i slike. I videa. Neugodno mi je. Pokušavam je ignorirati, ali ne mogu. Netremice buljim u ekran, odlučno je odbijam, ali već podsvjesno tražim razloge da pokleknem. </p><p>Još samo ovaj put...</p><p>Što je zapravo najgore što se može dogoditi?</p><p>Ona i dalje šalje slike. Zove me da dođem. Izaziva.</p><p>Đubre zna što radi.</p><p>Našla je nekakvog psa u parku. Neko izgubljeno tele s klempavim ušima. I sad sustavno pokušava slomiti moje hladno, crno srce da ga udomimo. Zvala je azil da ga odvedu do veterinara i očitaju mu čip. Njegovan je, vjerojatno je nečiji. Klipan je sto posto šmugnuo iz dvorišta.</p><p>Nećemo ga uzeti. </p><p>Imamo već jednog. Imamo i mačka, dobit će živčani slom ako uselimo još jedno pseto s klempavim ušima. Imamo i dijete, ne smijemo napraviti zoološki vrt od stana.</p><p>Nema šanse da ga uzmemo. </p><p>Nema.</p><p>Odbacujem mobitel i odlazim na balkon. Srčem kavu. Neobrijan gledam kroz prozor. Oni su tu, odmah iza zgrade. Još nisu došli ovi iz azila.</p><p>Možda bih se mogao spustiti na minutu, samo da ga malo vidim uživo. Te blesave uši.</p><p>Zbilja, što je najgore što se može dogoditi?</p><p> </p><p>(P.S. U međuvremenu je stigla ekipa iz azila Dumovec, očitala mu čip i odvela ga. Sretno, klempavi, nadam se da ćeš se vratiti kući)<br/> <br/> Više crtica ovog autora pročitajte <a href="https://www.24sata.hr/trazi?query=boljedamu%C4%8Dim" target="_blank">OVDJE</a></p>