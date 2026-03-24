Cijene voća su eksplodirale u Europi: Evo gdje je Hrvatska

Cijene svježeg voća u državama Europske unije tijekom proteklih godinu dana zabilježile su značajan rast. Prema dostupnim podacima, prosječno povećanje na razini EU iznosi 7 posto, no razlike među državama su izrazite
U nastavku pogledajte koje države Europske unije su zabilježile najveći rast cijena voća, ali i one kod kojih su cijene pale.
| Foto: Canva/123RF
Foto: Canva/123RF
| Foto: Canva/123RF
Najveće povećanje cijena dogodilo se u Estoniji i to za čak 32 posto.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
Iza nje slijedi Rumunjska u kojoj je također povećanje cijena došlo do 32 posto.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Tu je i Latvija, na trećem mjestu s povećanjem cijena za 31 posto.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Četvrto mjesto zauzela je Hrvatska s povećanjem cijena voća za 23 posto.
| Foto: PROFIMEDIA
Švedska je na petom mjestu s povećanjem od 20 posto.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Slovenija ima rast od 18 posto.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Španjoska od 17 posto.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
Italija također od 17 posto.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U Bugarskoj su se cijene povećale za 14 posto.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U Poljskoj također za 14 posto.
Slovačka je imala rast cijena za 10 posto.
| Foto: Canva
Također i Mađarska, za 10 posto.
Slijedi Malta s povećanjem od 9 posto.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Grčka također od 9 posto.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
Prosječan rast na razini Europske unije je ukupno 7 posto.
| Foto: Francois Lenoir
S druge strane, postoji i države u kojima je zabilježen pad cijena. Jedan od tih država je i Francuska u kojoj se dogodio pad cijena za 4 posto.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Slijedi Nizozemska s padom cijena za 13 posto.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Tu je i Belgija s padom cijena od 16 posto.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Najveći pad cijena zabilježile su dvije zemlje, od kojih je jedna Njemačka, s 19 posto.
| Foto: LEONID IASTREMSKYI/123RF
Isti postotak ima i Češka, također pad za 19 posto.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Infografika prikazuje detaljan prikaz zemalja i koliko su cijene u pojedinim državam porasle.
| Foto: Marko Picek/PIXSELL