'Čim sam ugledao bebu, znao sam da moj polubrat nije otac'

Steve iz SAD-a je nedavno na Redditu objavio priču pod naslovom: 'Jesam li ser*nja jer sam svojem polubratu rekao da nije otac djeteta koje je rodila njegova djevojka?'. Nakon toga je opisao kako je prošli tjedan izgledao posjet u bolnici.

- Roditelji i ja smo posjetili mog polubrata Lukea, njegovu djevojku i njihovu bebu. Moj otac je inače poočim polubratu. Čim sam vidio nećaka rekao sam polubratu kako on sigurno nije otac djeteta. To se odmah vidjelo prema boji kože bebe. Beba je bijela, a njezina majka je Azijatkinja. Moj polubrat ima crnu kosu. Svoju primjedbu sam izrekao dosta glasno. To je naljutilo šogoricu i rekla mi je da izađem iz sobe - napisao je Steve. No iz sobe nije izašao sam. Slijedio ga je polubrat koji mu je rekao da je i sam bio dosta sumnjičav te da se boji kako on nije otac djeteta.

- Rekao mi je da je njegova djevojka često skrivala mobitel čim bi ušao u sobu. Osim toga, njegovi prijatelji su otkrili njezin tajni profil na Tinderu. I moji roditelji vjeruju kako dijete nije Lukeovo. No bili su ljuti na mene jer sam tako osjetljivu temu načeo odmah nakon rođenja bebe - kaže Steve. Dodaje da je majka djeteta odbacila optužbe. No nakon što je Luke predložio test očinstva, njegova djevojka je rekla kako to nije potrebno.

- Na kraju mu je ipak priznala da ga je prevarila s nekim tipom - napisao je Steve.