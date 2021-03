Dobro ćete izgledati ako dobro spavate, pijete puno vode, krećete se i njegujete kožu, izjavila je slavna manekenka Cindy Crawford.

Slavni model pazi na prehranu i hidrataciju organizma te često šeće i vozi bicikl.

- Naučila sam kroz godine da je dobro ulagati u kvalitetne formule za njegu kože. To je ono na čemu nema smisla štedjeti, jer one su kao investicija - istaknula je Cindy, piše Woman's Health.

Smatra da štedjeti možemo na maskari ili laku za nokte, no kad je riječ o anti-age formulama, kako godine prolaze, one se najviše isplate i to se vidi.

Za lice koristi i lagane podloge, kako koža ne bi bila previše opterećena, a tu su i brojne hidratantne i anti-age formule koje koristi svakodnevno.