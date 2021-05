Možda je ukusan, ali čips je redoviti krivac za debljanje. Istraživanje objavljeno u časopisu New England Journal of Medicine pokazalo je da je čips bio hrana broj jedan koja je najuže povezana s debljanjem, piše Eat This.

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto je vrećica čipsa uvijek napola prazna?

Istraživači s Harvarda, koji su proveli studiju, pratili su težinu oko 120.000 sudionika tijekom perioda od četiri godine. U prosjeku su sudionici u tom vremenskom razdoblju dobili 1,5 kilograma, a ta je četverogodišnja promjena težine bila najviše povezana s unosom čipsa koji je od ukupne dobivene težine bio krivac za 0,76 kilograma.

Zašto baš čips?

- Kao i većina grickalica, i čips od krumpira može biti vrlo kaloričan, pogotovo ako ljudi često jedu velike porcije - kaže nutricionistica Lauren Manaker, osnivačica virtualnog savjetovanja 'Nutrition Now Counseling'.

Manaker napominje kako činjenica da je čips visokokaloričan nije jedini razlog zbog kojeg ova grickalica 'najviše' deblja. Razlog leži i u tome što je 'zarazan' prilikom grickanja i većina ljudi pojede više nego što bi trebalo.

- Jedna porcija broji oko 18 komada čipsa. Iz mog iskustva, rijetko tko pojede 18 listića - pogotovo ako pred sobom ima obiteljsko pakiranje. Čips od krumpira navede nas na 'bezumno' hranjenje, stoga je opaki rival dijetama i zdravoj prehrani - kaže te dodaje ako uz čips ili nachose još imate i dip umak, a to je samo dodatno unošenje kalorija.