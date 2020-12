'Lakše je dočekati stotu ako ste zdravi, zato - nosite maske i perite ruke', poručuje Ćiro

Najdraži nogometni trener u Hrvata, Miroslav Ćiro Blažević, uključio se u kampanju Hrvatskog crvenog križa pod nazivom 'Čuvajmo ih', s porukama za generaciju u dobi '65 plus'

<p>Ne trebamo puno da bismo se zaštitili od ove nemani, ovog zla od virusa koji se pojavio i ugrožava nas. Izbjegavajte odlazak u gužvu, nosite masku kad idete negdje gdje ćete biti u kontaktu s ljudima i perite ruke. To stvarno nije tako teško. Lijepo je doživjeti ove godine kad si zdrav i vitalan, no sad u 86-oj mogu reći ono što će vam vjerojatno svi u dobi iznad 65 godina reći: Da je lakše čekati stotu ili kraj ako ste zdravi i pokretni. Zato se trebamo čuvati, ističe Miroslav Ćiro Blažević, omiljeni nogometni trener svih Hrvata, u kratkoj šetnji zagrebačkim Zrinjevcem, gdje smo se našli jer je odlučio podržati kampanju Hrvatskog Crvenog križa, pod nazivom 'Čuvajmo ih'.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Riječ je o kampanji u okviru koje se prikupljaju sredstva za nabavu zaštitnih maski i dezinfekcijskih sredstava za 23.000 hrvatskih građana u dobi iznad 65 godina, koji su slabijeg imovnog stanja, a kojom se želi potaknuti sve mlađe članove društva da pokažu starijima koliko su im važni.</p><p>- Covid-19 promijenio je svakodnevicu svih nas, ali možda najviše baš svakodnevicu starijih osoba. Naše bake i djedovi ovih dana razgovore najčešće završavaju pozdravom 'čuvaj se', pa je kampanja koja poziva na to da im kao društvo pružimo podršku i pokažemo im da su nam važni, po tome dobila i ime - ističu u Hrvatskom Crvenom križu. </p><p>- Moramo biti svjesni toga da najviše u tome da se zaštitimo možemo učiniti sami, te tako da štitimo jedni druge – poručuje Ćiro. Dodaje kako ima puno povjerenje u Nacionalni stožer i njegove mjere, te da misli da rade odličan posao u zaštiti svih nas. Često se naljuti kad vidi koliko ljudi ima koji su skloni relativizirati sve oko Covid-19, pa kažu da virus ne postoji, da su to izmislile vlade da bi nas držale pod kontrolom, ili da je nekima plaćeno da rade propagandu o teškim posljedicama Covid-19. </p><p>- Mi Hrvati smo majstori u tome da stvari izvrnemo na sto načina, kako kome paše. Tko bi to izmislio i zašto i tko bi mogao manipulirati cijelim svijetom?! Još se i ne ljutim kad vidim da tako govore mladi, jer su oni skloni razmišljati o budućnosti bez straha. I ne treba im to baš uvijek oduzimati, iako trebamo raditi na njihovoj edukaciji. Ali, ljutim se kad vidim da ima 'šašavaca' u mojim godinama koji misle tako, pa kažu da virus ne postoji i ne prihvaćaju da može biti jako opasan po zdravlje i da se trebaju čuvati – kaže Ćiro.</p><p>Dodaje kako se virusa nećemo riješiti dok ne krene cijepljenje, koje nas jedino može zaštititi, a kako su upravo odobrena prva cjepiva, vjeruje da ćemo uskoro živjeti normalnije. </p><p>Iskreno priznaje da se jako boji mogućnosti da se zarazi, zato što ne bi volio pred kraj života završiti u krevetu i nemoćan, te da je zato vrlo pažljiv. Uvijek drži distancu i nosi masku kad god je među ljudima, iako mu se nije bilo lako navići na nju. Kad je posve siguran da oko njega nema puno ljudi, kao danas na Zrinjevcu, rado prošeta i uhvati malo zraka bez nje, pa je tako izdaleka i pozirao našem fotoreporteru. No, čim nam se počeo približavati, navlači crnu masku s filterom, uz par sočnih izraza kojima uz smijeh priča kako mu i nije uvijek ugodno s njom na nosu.</p><p>- Magle mi se naočale, nije lako disati, pa ju ne volim, ali na kraju sam se i navikao. Ako se baš jako zamagle, skinem naočale, pa nema problema, kaže. Pored nas prolaze dvije dame, pa se veliki poštovatelj ženskog svijeta odmah okreće i pozdravlja ih glasno, uz galantni naklon. U svom stilu okreće se opet k nama i uz mangupski osmijeh koji viri iz očiju, dodaje:</p><p>- Sad mi je lakše kad se ovako 'uvaljujem'. Imam masku, pa me ne prepoznaju i ne znaju na koga se ljutiti. </p><p>Tko god poznaje Ćiru zna koliko voli ljude i društvo i s koliko topline je navikao zagrliti poznate i nepoznate koji mu se nađu na putu, te koliko ga je smijeha pratilo kad bi prošetao zagrebačkom špicom, od jedne do druge terase kafića, te u svakoj zastao u razgovoru s poznatima. </p><p>E, pa što vas je Ćiro grlio, grlio je! Po novom se pozdravlja 'laktanjem', ili namigne, uz pozdrav 'šakom o šaku'. I pored kafića je, kaže, dok su ranije bili otvoreni, prolazio bez zastajanja, i to jednako u Zagrebu, kao i u svojoj kući u Kraljevici, gdje je proveo veći dio vremena u izolaciji. Dolje je, naime, uglavnom sam, jer supruga, kćeri i sin s obiteljima imaju obaveza. Ali, nije usamljen, kaže.</p><p>- Fale mi ljudi, jako, ali zapravo sam se nauživao društva u životu, pa mi sad samoća malo i odgovara. Sad i pored birtije samo prošetam i ne ulazim. Malo joj se naklonim i kažem: 'A i ti si se naradila, sad malo ohani', jer se ne želim nepotrebno izlagati riziku, kaže. Često se čuje sa svojima, a često se javljaju prijatelji i bivši igrači koje je trenirao. I svi redom pitaju je li mu što potrebno, što čovjeku u njegovim godinama, kaže, pomaže da se osjeća sigurnijim. </p><p>- Ne treba meni ništa. Meni je dosta da jednom tjedno odem u trgovinu i kupim čokolade za cijeli tjedan, no raduje me što pitaju. I rado bih poručio mladim ljudima da ne smiju zaboraviti svoje stare roditelje i djedove i bake. Znam da mnogi rade, imaju obiteljske obaveze, bore se da djeca svladaju gradivo on-line, ali ne smijete zaboraviti one koji su vas othranili, a možda im je teško otići do trgovine ili po lijek. To je ružno. I sami ćete jednom doći u te godine i shvatiti koliko je ta pomoć ponekad važna – poručuje Ćiro.</p><p>U prilog tvrdnji da mu samome u Kraljevici nikad nije dosadno te da se dobro snalazi, dodaje kako je naučio kuhati.</p><p>- Kuham dobar 'pasulj', a bome i juhu iz vrećice sam naučio skuhati. Ispadne baš fina – šali se opet. No, odmah ozbiljno dodaje: Generacija '65 plus', čiji imunitet može biti narušen, treba voditi računa i o tome da ga jača i kvalitetnom prehranom. Treba jesti domaće i kuhano te pojačati unos vitamina i onih namirnica koje dokazano štite od infekcija. </p><p>- Ne jedem češnjak, na žalost želudac ne podnosi njegovu jačinu, a znam da je vrlo koristan. Ali, zato koristim puno limuna i meda, te cijelo vrijeme uzimam vitamine, među ostalim i vitamin D, za koji se pisalo da može pomoći u prevenciji zaraze – kaže. Curama i dečkima iz svoje generacije poručuje i da što dulje ostanu fizički aktivni. </p><p>- Ja vježbam baš svaki dan, obično dva puta dnevno, i to zahtjevnije vježbe za nas koji smo bili aktivni sportaši cijeli život. No, bilo koja vrsta kretanja i aktivnosti pomoći će da dulje ostanete pokretni i dulje očuvate zdravlje – zaključuje veliki nogometni strateg razgovor o strategiji svoje borbe da što dulje ostane zdrav. </p>