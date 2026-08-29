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TRAŽE KAZNE

Čisteći medvjedići u tri godine sakupili čak 400.000 opušaka

Piše HINA,
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Čisteći medvjedići u tri godine sakupili čak 400.000 opušaka
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Foto: Instagram
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Ekološke udruge Čisteći medvjedići i RokOtok tijekom tri godine kampanje "Baci čik u koš" sakupile su više od 400.000 opušaka, a samo prošle subote u Novoj Kapeli rekordnih 8500

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Opušci mogu otpuštati niz štetnih tvari koje preko tla i vode dospijevaju u okoliš te predstavljaju problem za zdravlje ekosustava. Vrlo se teško razgrađuju jer filtri cigareta sadrže plastiku, odnosno celulozni acetat, pa im je mjesto isključivo u miješanom komunalnom otpadu, nikako u okolišu, upozorio je voditelj kampanje i osnivač Čistećih medvjedića Perica Štefan.

Naglašava da su opušci među najčešće odbacivanim vrstama otpada u okolišu, a procjenjuje se da ih svake godine na globalnoj razini 4,5 bilijuna završi izvan kanti za smeće. Prema procjenama, oko 80 posto opušaka bude "odbačeno na krivo mjesto". 

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- Kada  smo počeli kampanju 'Baci čik u koš', nismo očekivali da ćemo  ih sakupiti baš toliko u tako kratkom razdoblju jer brojka od 400.000 opušaka nikoga ne može ostaviti ravnodušnim, u najmanju ruku zabrinjava i opominje - rekao je Štefan.

Smatra da se taj problem  neće moći riješiti bez uvođenja konkretnih, jasnih i provedivih kazni za bacanje opušaka i poziva Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, kao i lokalne samouprave da što prije krenu u tom smjeru. 

- Tijekom više od šest godina djelovanja došli smo do zaključka da za dio građana, nažalost, ne postoji drugačiji način. Moraju se uvesti kazne - poručio je.  

Foto: Facebook

Kampanju "Baci čik u koš" Čisteći medvjedići počeli su u rujnu 2023. godine u suradnji s Udrugom Rokotok i Ribafishem. Dosad su organizirali više od 80 "čikolova", u Zagrebu, Novoj Kapeli, Križevcima i Varaždinu.

Veliki "čikolov" imali su i u Ljubljani,  gdje su oko Tromostovja sakupili više od 9000 opušaka, dok su simbolične akcije čišćenja  proveli u Austriji, Zürichu i na Gibraltaru. 

U akcijama građanima dijele  i džepne "čm pepeljarice", kojih su  dosad podijelili više od tisuću. Za čišćenje koriste alat koji nazivaju "hvataljčikice", a osobe koje bacaju čikove "ekološkim neotesancima".

U Novoj Kapeli sakupljeno 8.500 opušaka

Prošle subote u Novoj Kapeli,  većinom djeca vrtićke i osnovnoškolske dobi, sakupila su 8500 opušaka, što je prema Štefanovim riječima neslavni rekord za to područje.

Udruge posebno ističu problem opušaka u blizini škola, vrtića i dječjih parkova. 

Foto: Instagram

- Ako se već mora pušiti na tim lokacijama, bar da se opušci bace u koš - ističe Štefan.

Čisteći medvjedići, osim terenskog rada, provode i edukativne  programe. Nedavno su završili projekt "Ekološka knjižnica", proveden s Knjižnicama grada Zagreba i financiran sredstvima Grada Zagreba. U projektu su sudjelovali učenici trećih i četvrtih razreda osnovnih škola koji su kroz književnost, razgovor, igru i praktične aktivnosti učili o zaštiti okoliša i održivim životnim navikama.

Čisteći medvjedići pozivaju sve zainteresirane građane da im se pridruže u budućim akcijama čišćenja opušaka koje se održavaju gotovo svaki vikend, a sve češće i tijekom tjedna.

Pušačima poručuju:

- Ako pušiš, baci opušak u koš, a ne na pod!

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